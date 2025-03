Corinthians tenta repetir goleada na Libertadores que não acontece há nove anos

“É o jogo da vida, e o Corinthians não é brincadeira”. A canção que a torcida alvinegra costuma ecoar na arquibancada da Neo Química Arena, terá um valor muito maior nesta quarta-feira (12/3). Afinal, o Timão encara o Barcelona-EQU, às 21h30, em Itaquera, pelo jogo de volta da terceira fase prévia da Libertadores precisando vencer por quatro gols de diferença para avançar ou por três tentos para levar o embate para os pênaltis.

E se pegarmos o retrospecto do Timão na história da Libertadores, em suas 17 participações, a equipe conseguiu o placar necessário desta quarta-feira em nove oportunidades. Três delas na Neo Química Arena.

Em 2015, aconteceu duas vezes uma goleada de 4 a 0 na Libertadores. Também na fase prévia, o Timão atropelou o Once Caldas, da Colômbia e avançou. Já na fase de grupos, o Corinthians conseguiu fazer o placar em cima do Danubio, do Uruguai. Por fim, em 2016, o Alvinegro fez 6 a 0 no Cobresal sendo o placar mais elástico da Neo Química Arena desde então.

Contudo, se considerarmos as vitórias por três gols de diferença, que levaria o confronto diante dos equatorianos para os pênaltis, a conta do Corinthians sobe para 19 resultados positivos.

Corinthians também busca primeira remontada histórica na Libertadores

Agora, o Corinthians mira a sua primeira grande remontada na história da Libertadores. Em 13 oportunidades, o Timão saiu derrotado no primeiro jogo de uma partida de mata-mata. Em apenas um deles, diante do Rosário Central em 2000, o Timão conseguiu reverter a situação.

Para o jogo desta quarta-feira, a equipe de Ramón Díaz chega embalada pela classificação à final do Campeonato Paulista. Afinal, no domingo, também em Itaquera, o Timão bateu o Santos por 2 a 1 e assegurou vaga para buscar o 31º título estadual.

