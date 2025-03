São Paulo se reapresenta com Alan Franco e Lucas no DM

Lucas se reapresentou com dores no joelho direito - (crédito: Foto: Erico Leonan / São Paulo FC)

O São Paulo se reapresentou no CT da Barra Funda nesta quarta-feira (12/3), após a eliminação no Campeonato Paulista com uma baixa. Isso porque o zagueiro Alan Franco, com um trauma no braço esquerdo, apareceu com uma tipoia e começou seu tratamento no departamento médico do clube.

O argentino precisou ser substituído no segundo tempo do clássico com o Palmeiras, após uma disputa de bola. Ele deu lugar a Sabino no embate e foi examinado ainda no vestiário. No dia seguinte, de folga, apareceu com uma tipoia em foto publicada por sua esposa nas redes sociais.

A expectativa, entretanto, é que Alan Franco esteja à disposição de Luis Zubeldía para o próximo duelo do São Paulo. Isso porque a equipe só volta a campo no dia 30 de março, quando encara o Sport, às 16h, no Morumbis, na estreia do Tricolor no Campeonato Brasileiro.

Já Lucas Moura se reapresentou com dores no joelho direito. Ele está sob cuidado do departamento médico do São Paulo, mas seu caso não está sendo considerado grave. O volante Luiz Gustavo, que aprimora o condicionamento físico depois de se recuperar de uma fratura em um dedo do pé esquerdo, participou deste treinamento.

Por fim, o treino desta quarta-feira contou com a participação de garotos do sub-20. O lateral-direito Maik, o zagueiro Igão, o meia Alves e o atacante Lucas Ferreira, que participaram da goleada por 5 a 1 sobre o Grêmio, pelo Campeonato Brasileiro sub-20, apresentaram-se para um trabalho regenerativo com os titulares da eliminação para o Palmeiras.

