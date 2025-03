Dirigente assegura foco do Grêmio na Copa do Brasil: ???Com o que tem de melhor???

Vice-presidente do Grêmio, Alexandre Rossato, assegura Grêmio com força máxima para enfrentar o Athletic - (crédito: Foto: Lucas Uebel | Grêmio FBPA)

O Grêmio se encontra na semana mais decisiva até aqui na temporada. Isso porque a equipe terá que dividir as atenções entre a Copa do Brasil e a final do Campeonato Gaúcho. Neste cenário, o técnico Gustavo Quinteros até estudou a possibilidade de preservar suas principais peças e priorizar a final do Estadual.

Entretanto, o vice-presidente do Imortal, Alexandre Rossato, garantiu que o foco inicial da equipe será o compromisso pela segunda fase da Copa do Brasil.

“O Grêmio vai a campo com o que tem de melhor, pensando apenas neste jogo. O Gre-Nal será foco só depois do apito final. Independente do resultado, estamos confiantes na classificação“, frisou o dirigente na chegada da delegação em Minas Gerais.

O treinador argentino considerou poupar seus titulares pelo desgaste físico a mais pela viagem, assim como pelo cenário adverso na final do Gauchão. Afinal, o Imortal perdeu o jogo de ida da decisão por 2 a 0. O meio-campista Edenilson será desfalque, pois cumprirá suspensão. Além disso, o atacante Aravena, o volante Cuéllar e o zagueiro Rodrigo Ely continuam em recuperação de contusões.

Grêmio tem disputas em aberto pela titularidade

Quinteros ainda tenta solucionar indefinições entre os 11 iniciais. Afinal, há uma disputa entre Cristaldo e Monsalve no setor criativo. Pavón não teve boa atuação no primeiro jogo da decisão do Estadual e pode perder a vaga para Amuzu. O belga se recuperou de incômodos musculares nas costas e tenta retomar as melhores condições físicas.

Neste contexto, o provável time titular do Grêmio é: Volpi; João Pedro, Jemerson, Wagner Leonardo e Lucas Esteves; Villasanti e Camilo; Cristaldo (Monsalve), Cristian Olivera, Pavón (Amuzu) e Braithwaite.

O Tricolor Gaúcho enfrenta o Athletic, nesta quarta-feira (12), às 19h30, pela segunda fase da Copa do Brasil, no Estádio Joaquim Portugal, em São João del Rei. A definição da vaga será em jogo único, ou seja, caso haja empate no tempo regulamentar, a classificação será decidida em disputa de pênaltis.

