Torcedora atende pedido e apaga vídeo em que flagra Allan, do Flamengo, com novo affair

Entre um envolvimento aqui e outro lá, Allan, do Flamengo, tem curtido bastante a vida de solteiro. O volante ainda mantém contato com Luiza Watson, com quem engatou um affair em fevereiro, mas também tem usado sua liberdade para circular com outras morenas pela cidade. Vale destacar que o jogador está passando por um conturbado processo de divórcio com Jordana Holleben, com quem travou brigas judiciais recentemente.

Recentemente, uma fã flagrou o volante rubro-negro com Stephany Dias – que, assim como Watson, também é cirurgiã dentista e mineira. Os dois estavam embarcando para um passeio de lancha na companhia de mais dois casais, saindo da Marina da Glória, no Aterro do Flamengo. Segundo o jornal Extra, a torcedora fez um vídeo do momento em que reconheceu o atleta, mas apagou o registro de seu celular após um pedido particular.

Acontece que esse não foi o único flagra envolvendo o jogador e um possível affair nas últimas semanas. No desfile das campeãs do carnaval do Rio, por exemplo, ele chegou e deixou um dos camarotes da Sapucaí acompanhado de outra morena.

Encanto por Watson

Apesar de toda curtição, amigos do jogador garantem que ele está bastante encantado com a mineira Luiza Watson, ex de Cauã Reymond e Gabriel Medina. Eles mantém contato desde fevereiro, com alguns encontros nesse ínterim, mas têm encontrado dificuldade de conciliar a agenda recente.

Divórcio conturbado

Medida protetiva

Jordana Holleben entrou com pedido de medida protetiva contra o ex-marido dias depois da invasão do jogador à antiga mansão do casal, no dia 23 de janeiro. A influenciadora compareceu em uma Delegacia da Mulher, na Zona Oeste do Rio, para solicitar o requerimento na tentativa de impedir outra aproximação do ex-marido.

A influencer registrou o primeiro boletim de ocorrência por violência doméstica e psicológica. O atleta, por sua vez, nega veementemente o ocorrido e alega que a residência está em seu nome e, portanto, tem o direito de frequentá-la sem aviso prévio.

“Hoje, escrevo essas palavras com o coração partido, mas também fortalecido. Partido porque jamais imaginei que passaria por tudo o que vivi nos últimos anos. De um amor, veio o medo. Da paixão, a solidão. De um carinho, atitudes inimagináveis. Da tentativa de acordo, um estrangulamento financeiro”, declarou Jordana no dia em que garantiu a medida junto à Justiça.

“Na semana passada, não tive outra escolha senão pedir uma medida protetiva contra a pessoa com quem estive desde os 17 anos. Mas, como mencionei, hoje escrevo com o coração fortalecido. Recebi a confirmação de que nós, mulheres, não estamos sozinhas. Que temos, sim, força necessária para romper com anos de abuso psicológico, agressões verbais e não aceitar qualquer tipo de violência”, seguiu.

De acordo com um novo relato de Holleben, seus dois filhos, frutos do casamento com o meia, ainda não recebem pensão. Vale pontuar que o jogador recebe dos níveis mais elevados de salário no Flamengo, com vencimentos mensais em torno de R$ 1 milhão. Em outra acusação, Jordana diz que Allan não procura pelas crianças.

“O mesmo alega que está apertado e não tem condições de pagar certas contas como fonoaudióloga e natação dos filhos. Não vou ficar mais calada, estou sendo mãe e pai. Aliás, vamos para a terceira adaptação da escola das crianças e não recebi nem como as crianças estão. A escola tive que mudar porque a outra ele não quis mais pagar, disse que estava cara. A mãe aceitou e abaixou a cabeça, mas não vou mais aceitar”, completou.

Allan no Flamengo

O volante não deve iniciar a decisão desta quarta-feira (12), diante do Fluminense, entre os titulares, mas fica à disposição de Filipe Luís no banco de reservas. O Rubro-Negro inicia sua caminhada em busca de ampliar a hegemonia no Estadual a partir das 21h30, no Maracanã.