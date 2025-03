Sem espaço, JP será emprestado pelo Vasco

JP é outro do elenco do Vasco que será emprestado para ganhar rodagem - (crédito: Foto: Dikran Sahagian/Vasco)

Com a janela doméstica aberta até o dia 11 de abril, o Vasco segue se movimentando no mercado da bola. Afinal, após encaminhar o empréstimo de Lucas Eduardo para o Cuiabá, o Cruz-Maltino está cedendo o também meia JP nos mesmos moldes ao Avaí, da Segundona.

Segundo o jornalista Linniker Biondi, em publicação nesta quarta-feira (12), o jogador de 19 anos está de malas prontas para Santa Catarina. Tal qual Lucas Eduardo, o jovem não angariou espaço por conta da forte concorrência no meio-campo.

LEIA MAIS: Vasco apresenta nova proposta para renovar com o goleiro Léo Jardim

JP chegou a atuar nas duas primeiras rodadas do Carioca, segundo titular no segundo jogo – contra o Bangu, em empate por 0 a 0. Ele, porém, se mostrou fora de forma, visto que voltava de cirurgia no joelho direito, sem conseguir repetir boas atuações de 2024, quando foi revelado. Na ocasião, fez 11 partidas, anotando uma assistência.

Assim, a ideia é que o meia possa ganhar experiência e minutagem no time catarinense, que disputará a Segunda Divisão do Brasileirão neste ano. JP chegou ao Vasco com 13 anos, em 2019, sendo revelado pelo Gigante da Colina.

Além de JP e Lucas Eduardo, o Vasco também emprestou outros jovens jogadores. O lateral-esquerdo Leandrinho está no Al-Shabab (SAU) até junho, enquanto o volante Cauan Barros atua pelo América-MG, assim como o ponta Figueiredo. O atacante Cauã Paixão está no Polissya Zhytomyr (UCR). À exceção do lateral, todos estão emprestados até o fim de 2025.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.