Inter monitora avanço em tratamentos de Mercado e Gabriel Carvalho

O Inter monitora os processos de recuperação tanto do zagueiro Mercado e como do meia Gabriel Carvalho. A dupla progrediu em mais uma etapa dos seus tratamentos de lesões. Recentemente, os dois começaram a realizar trabalhos de fisioterapia no gramado do centro de treinamento. Ao mesmo tempo, intercalam caminhadas e corridas com pouca intensidade. Assim, a postura do clube é de cautela para o retorno deles aos gramados. Até porque a cada dia ocorre uma avaliação por parte do departamento médico, além do que pode haver alternância nos diagnósticos.

O Colorado estabeleceu como prazo inicial para o defensor argentino retornar aos treinos com os seus companheiros entre junho e julho. Portanto, a tendência é a de que Mercado esteja disponível para atuar no começo do segundo semestre do ano. Isso se não houver empecilhos como retrocesso em seu tratamento. O experiente jogador sofreu uma grave lesão no joelho esquerdo em setembro do ano passado. Nestes casos, a expectativa de recuperação varia entre seis a oito meses.

Já com relação a Gabriel Carvalho, o Internacional não determinou uma data para que ele esteja apto a retornar. Ele sofreu uma fratura no quinto metatarso do pé esquerdo durante período de treinos com a Seleção Brasileira sub-20. Para este tipo de problema, normalmente a recuperação dura três meses, ou seja, entre abril ou maio. Vale relembrar que o meio-campista, de 17 anos, vive seus últimos momentos como atleta do Inter. Isso porque o clube aceitou oferta do Al Qadisiyah, da Arábia Saudita. A conclusão das tratativas ocorreu em janeiro e Gabriel sacramentará sua transferência na metade de 2025.

Inter começa preparação para a final do Gauchão

O elenco do Internacional deu início à preparação para o confronto que vai definir o campeão estadual, na última terça-feira (11). O grupo terá uma semana livre com apenas treinamentos para tentar quebrar o jejum de quase nove anos sem título. Por outro lado, o seu arquirrival chegará desgastado, já que tem compromisso fora de casa pela segunda fase da Copa do Brasil, nesta quarta-feira (12). Inclusive, já houve confirmação que utilizará seu time titular.

O Gre-Nal pelo segundo jogo da decisão do Campeonato Gaúcho ocorrerá, às 16h do próximo domingo (16), no Beira-Rio. O Inter se encontra em situação favorável, já que venceu a partida de ida por 2 a 0. Deste modo, assegura o título estadual até com uma derrota por um gol de diferença.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.