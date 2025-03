Micael surpreende em início no Palmeiras e briga por vaga nos 11 iniciais

Uma das contratações menos badaladas nesta janela de transferência do Palmeiras, o zagueiro Micael conquistou rápido seu espaço no clube. Vindo do Houston Dynamo, dos Estados Unidos, o zagueiro era pouco conhecido por grande parte dos torcedores do Verdão. Agora, briga por uma vaga entre os titulares na final do Campeonato Paulista.

Logo em sua chegada, ele já ganhou oportunidades e moral. Ele foi titular nas quartas de final do Paulistão, contra o São Bernardo, e também contra o São Paulo, na semifinal. Ele foi um dos destaques no Choque-Rei e surpreendeu a muitos, após Abel Ferreira optar por escalar o defensor no lugar do capitão Gustavo Gómez.

A opção do treinador se deu por dois motivos primordiais. O primeiro é que o paraguaio ainda recupera sua melhor condição física, após se recuperar de uma lesão. Além disso, Micael é canhoto e um zagueiro que joga com a perna esquerda era um pedido antigo de Abel Ferreira.

Durante o confronto, ele justificou a confiança imediata do treinador. Micael fez uma partida segura e se destacou pela saída de bola. Ele arriscou passes e lançamentos e teve sucesso em boa parte deles. Agora, ele briga por um lugar entre os 11 inicias nas finais do Paulistão contra o Corinthians.

Além de Murilo e Gustavo Gómez, o Palmeiras ainda conta com Benedetti, Naves e Bruno Fuchs, mas Micael aparenta estar na frente dos outros concorrentes. Assim, Abel terá a semana inteira para escolher aquele que tiver as melhores condições e naquilo que encaixa melhor em sua ideia de jogo para a final do Paulistão.

