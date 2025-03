Flamengo x Danubio, pela Libertadores Sub-20: onde assistir e escalações

Invicto na Libertadores Sub-20, o Flamengo volta a enfrentar o Danubio nesta quinta-feira (13) pela semifinal da competição continental da categoria. Em busca da vaga para a decisão, os times entram em campo, às 19h (de Brasília), no gramado do Gunther Vogel, em Assunção, no Paraguai.

Além do duelo entre Flamengo e Danubio, a outra semifinal será disputada entre Palmeiras e Belgrano, da Argentina. Ambas as partidas acontecerão simultaneamente na quinta-feira (13). Os vencedores, afinal, se enfrentarão na grande decisão, marcada para o domingo (16).

Onde assistir

A partida entre Flamengo e Danubio, pela semifinal da Libertadore Sub-20, aliás, terá transmissão do Sportv (TV por assinatura) e Globoplay (streaming, mediante pacote com Sportv).

Como chega o Flamengo

A equipe carioca, aliás, avançou às semifinais após liderar o Grupo A, com sete pontos. A campanha foi marcada por uma goleada sobre o Olimpia (6 a 1), um empate sem gols com o O’Higgins e uma vitória por 3 a 1 sobre o próprio Danubio, adversário do próximo confronto. Shola e Felipe Teresa são os artilheiros da equipe na competição, com dois gols cada.

Atual campeão do torneio sul-americano, o Flamengo busca defender seu título e reafirmar sua supremacia na categoria Sub-20. Com um elenco talentoso e um desempenho consistente, o Rubro-Negro, portanto, chega confiante para a fase decisiva da competição, onde tentará garantir mais um troféu para sua galeria.

Como chega o Danubio

Do outro lado, o Danubio garantiu sua classificação como um dos melhores segundos colocados da fase de grupos. A equipe uruguaia venceu o O’Higgins por 3 a 0 e superou o Olimpia por 3 a 2, mas sofreu uma derrota para o Flamengo. Para avançar às semifinais, o time de Gustavo Bueno, aliás, precisou torcer contra Universitario (PER) e Cerro Porteño (PAR), que não conseguiram superar sua campanha.

FLAMENGO x DANUBIO

Semifinal da Libertadores Sub-20

Data-Hora: 13/3/2025 (quinta-feira), às 19h (de Brasília)

Local: Estádio Gunther Vogel, em Assunção, no Paraguai (país-sede)

FLAMENGO: Lucas Furtado; Daniel Sales, Da Mata, Iago e Carbone; Rayan Lucas, João Alves, Shola, Felipe Teresa, Guilherme e Felipe Lima. Técnico: Cléber dos Santos.

DANUBIO: Martinez; Llama, Lemos, Macchi, Rodríguez e Soria; Diaz, Rodriguez e Romero; Roldan e Pereira. Técnico: Gustavo Bueno.

