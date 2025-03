Canobbio projeta final pelo Fluminense e revela apelido preferido

Maior contratação da História do Fluminense, o uruguaio Agustín Canobbio já começa a cair nas graças da torcida. Já são seis participações em gols em 12 jogos para o camisa 17, que revelou detalhes sobre sua adaptação ao Rio de Janeiro e qual o apelido que mais gosta de ser chamado.

Em entrevista divulgada pelo “ge” nesta quarta-feira (12), data do primeiro jogo da final do Carioca contra o Flamengo, o atacante também projetou, então, a partida decisiva das 21h30 (de Brasília). Canobbio, aliás, revelou que será a primeira final de muitos jogadores do elenco do Flu.

“O clássico que sempre fica na mente é o Fla-Flu. Então vai ser um jogo importante para mim, para todos aqui. Agora estamos voltando de Volta Redonda e estamos falando de ser a primeira final para alguns jogadores aqui. Creio que isso faz ficar ainda mais lindo, com mais ansiedade, mais motivação. Há muitas coisas envolvidas”, iniciou.

Chegada ao Fluminense e adaptação ao RJ

O uruguaio também falou sobre a chegada ao Fluminense e adaptação ao Rio de Janeiro. Ele avalia que o acerto com o Tricolor foi um “salto” na carreira. Afinal, o clube participará em 2025 de seu segundo Mundial de Clubes em um período de dois anos.

“Chegar ao Rio, em um clube que está lá em cima dentro da América, dentro de competições muito grandes, dentro do mundo também. Vai jogar o Mundial de Clubes, jogou em 2023 também. Acho que para mim, para a minha carreira, é um salto muito grande, muito importante, que eu sempre trabalhei para conseguir. Agora, que estou aqui, estou trabalhando para aproveitar cada momento, cada minuto, cada segundo dentro daqui do Fluminense”, afirmou.

Quanto aos (inúmeros) apelidos, Canobbio brincou, revelando qual seu preferido. Entre outros, o jogador ouve “Príncipe Encantado do Shrek”, “He-Man” e “Forlán tricolor”

“Um apelido? Tenho como uns dez apelidos. Me mostram toda hora algo novo (risos). Esse, Diabo Loiro, não no sentido ruim, é bom”, brincou.

