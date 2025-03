Bahia x Boston River: onde assistir, escalações e arbitragem

O Bahia decide nesta quinta-feira (13) a terceira fase da Libertadores, valendo vaga na fase de grupos. Para avançar, precisa vencer o Boston River. No primeiro jogo, no Uruguai, o placar terminou sem gols. Agora, na Fonte Nova e com o apoio de sua torcida, o Tricolor de Aço, sob o comando de Rogério Ceni, terá casa cheia e incentivo do início ao fim. O vencedor entrará no pote 4 do sorteio, que acontece na próxima semana.

Onde assistir

O canal Paramount+ (pay-per-view e streaming) transmite a partida ao vivo.

Como chega o Bahia

Mesmo na semifinal do Campeonato Baiano, Rogério Ceni, portanto, optou por poupar jogadores. Ainda assim, quem atuou deu conta do recado e garantiu a equipe na final estadual. Agora, na Libertadores, o treinador contará desde o início com Everton Ribeiro e Luciano Rodríguez, peças fundamentais no meio de campo. No ataque, a esperança de gols recai sobre Erick Pulga e Lucho Rodríguez.

Como chega o Boston River

Por sua vez, o modesto time uruguaio faz uma campanha ruim na liga nacional e ocupa somente a 14ª posição entre 16 equipes. Dessa forma, encara a Libertadores como uma chance única de mudar de rumo. O técnico brasileiro Jadson Vieira deve repetir a escalação do empate na semana passada. Adamo e Guillermo López são as principais apostas para decidir a favor do Boston River.

BAHIA X BOSTON RIVER-URU

Jogo de volta da terceira fase prévia da Libertadores

Data e horário: 13/3/2025, às 21h30 (de Brasília)

Local: Arena Fonte Nova

BAHIA: Marcos Felipe; Gabriel Xavier, Santiago Mingo, Kanu e Luciano Juba; Jean Lucas, Caio Alexandre, Ademir, Everton Ribeiro e Erick Pulga; Lucho Rodríguez. Técnico: Rogério Ceni

RIVER: Antúnez; Acosta, Bortagaray, Marcos Gómez e Fredy Martínez; Barcia, Mauricio Vera e Chiappini; Amado, Adamo e Guillermo López. Técnico: Jadson Vieira

Árbitro: Cristian Garay (CHI) Assistentes: José Retamal (CHI) e Alejandro Molina (CHI)

VAR: Edson Cisternas (CHI)

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.