Conselho Técnico da CBF aprova mudanças no Campeonato Brasileiro de 2025

O Comitê Técnico da CBF reuniu-se nesta quarta-feira (12) para aprovar mudanças no futebol brasileiro. Estiveram presentes dirigentes da entidade e representantes dos 20 clubes da Série A. Entre as alterações previstas estão a criação de um Comitê Consultivo de Especialistas Internacionais na Arbitragem, o Sistema de Bolas Múltiplas, a paralisação durante o Mundial de Clubes e a adoção do Protocolo Global de Combate ao Racismo.

“Uma reunião de alto nível, todos os pontos abordados foram trabalhados com vocês e estamos sempre de portas abertas”, afirmou o presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues.

Dessa maneira, o Comitê Consultivo de Arbitragem terá especialistas internacionais para avaliar as decisões dos árbitros durantes as rodadas do Brasileirão. Entre os integrantes estão o italiano Nicola Rizzoli, árbitro da decisão da Copa do Mundo de 2014, o argentino Néstor Pitana, que apitou a final em 2018, e o brasileiro Sandro Meira Ricci, que esteve nos mundiais de 2014 e 2018.

Nova Comissão de Arbitragem da CBF estará no Brasileirão

Estes três ex-profissionais farão parte da nova Comissão de Arbitragem, que contará ainda uma equipe multidisciplinar. São eles: Rodrigo Cintra, Luiz Flávio de Oliveira, Emerson Filipino Coelho, Marcelo Van Gasse, Fabrício Vilarinho, Luiz Carlos Câmara Bezerra e Eveliny Almeida.

Para esta edição do Brasileirão, uma outra novidade será a adoção do Sistema de Bolas Múltiplas, para aumentar o tempo de bola em jogo. O modelo, utilizado na Premier League, contará com 16 bolas ao redor do campo. Dessa maneira, permitirá que os atletas as peguem diretamente dos suportes. A função dos gandulas, afinal, será reabastecer estes suportes.

Além disso, o comitê aprovou a utilização do Protocolo Antirracista da Fifa, criado para ser um gesto global contra o racismo, consistindo em cruzar os braços em X para denunciar e combater os atos discriminatórios. Assim, atletas e oficiais poderão utilizar o sinal para comunicar qualquer episódio.

O Brasileirão terá início no dia 29 de março. Dessa maneira, para evitar conflitos de datas com o Super Mundial de Clubes, que ocorre entre 15 de junho e 15 de julho, a competição será paralisada no período. Os clubes brasileiros que representarão o país são: Flamengo, Fluminense, Botafogo e Palmeiras.

