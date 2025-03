ESPN planeja processar influenciadora digital; entenda o caso

A ESPN expôs seu desejo de processar a influenciadora digital Luana Santos por falsidade ideológica. Isso porque a produtora de conteúdo afirmava trabalhar no canal esportivo. Assim, o intuito do grupo de comunicação é entrar com uma ação na esfera civil, bem como uma denúncia por falsidade ideológica no âmbito criminal.

Com a alegação de integrar o quadro de funcionários da emissora, ela construiu um cenário favorável. No caso, desde 2022, a influenciadora obtinha suporte de patrocinadores e credenciamento para relevantes eventos esportivos. Entre eles, a sua presença na decisão do Campeonato Brasileiro feminino do ano passado.

Luana declarava que atuava como repórter e setorista do Red Bull Bragantino pela emissora. Assim, para garantir uma credibilidade em seu relato, aumentar seu engajamento e fechar parcerias, ela produziu um crachá falso de trabalho da ESPN. A influenciadora digital também fazia publicações nas redes sociais como fotos e vídeos em jogos.

CBF enviou denúncia à ESPN por e-mail

Contudo, após a Disney descobrir a fraude, enviou uma notificação para a produtora de conteúdo, que excluiu as publicações e até mesmo os seus perfis nas redes sociais., que contavam com mais de 20 mil seguidores. A emissora tomou ciência da fraude após a CBF estranhar tal situação e enviar um e-mail com o link de uma entrevista de Luana a um podcast.

Na conversa com o “Papo Reto Sports”, a influenciadora também afirmou que contribuiu para a estrutura do planejamento de marketing do time feminino do Corinthians.

“Eu ajudo a levar o melhor conteúdo para quem acompanha o futebol feminino do nosso Timão, além do trabalho na ESPN”, indicou Luana.

Entretanto, o próprio Corinthians apontou que a influenciadora jamais foi uma colaboradora. Na ESPN, os empregados desconheciam a presença de Luana. Uma incoerência que se configurou nos relatos da produtora de conteúdo foi um possível conflito de interesses ao trabalhar na emissora e no Timão. Afinal, ao firmar contrato, o canal impede que seus funcionários atuem simultaneamente em clubes.

