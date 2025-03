Hospital atualiza quadro de jogador do Bragantino vítima de acidente grave

O Hospital Unimed da cidade de Ribeirão Preto, em São Paulo, publicou um boletim médico com atualizações do quadro de Pedro Severino, de 19 anos, atacante do Bragantino. Assim, a unidade de saúde divulgou que o atleta passou por um processo de traqueostomia sem qualquer tipo de empecilho.

O comunicado esclarece que representa uma intervenção essencial para a sequência dos tratamentos de pacientes que apresentam insuficiência em um ou mais sistemas, além de sistema nervoso prejudicado. A traqueostomia, aliás, pode representar um procedimento provisória ou definitiva em pessoas com bloqueios em vias aéreas. Ou até mesmo que precisem de auxílio respiratório de forma extensa. Desta maneira, a traqueostomia possibilita a passagem de ar diretamente para os pulmões.

De acordo com o boletim médico, o atacante do Bragantino continua com assistência intensiva e multidisciplinar, além de suporte de ventilação.

Confira a nota de atualização do quadro

“Ribeirão Preto (SP), 12 de março de 2025 – A Unimed Ribeirão Preto informa que o jogador Pedro Henrique Severino, de 19 anos, permanece internado no Hospital Unimed Ribeirão Preto sob cuidados médicos na Unidade de Terapia Intensiva.

O paciente mantém quadro neurológico grave com necessidade de sedação e medidas clínicas de proteção cerebral. Foi submetido a procedimento de traqueostomia sem intercorrências, sendo este um procedimento necessário para continuidade dos cuidados em paciente neurocrítico.

Pedro Severino segue com suporte de ventilação mecânica, assistência intensiva e multidisciplinar, conforme protocolo adotado pela equipe médica coordenada pelo Dr. Gil Teixeira.

Desde sua transferência para o Hospital Unimed Ribeirão Preto, no dia 6 de março, ele recebe atendimento de alta complexidade por uma equipe multiprofissional composta por intensivistas, neurocirurgiões e demais profissionais de saúde. O acompanhamento permanece rigoroso, de forma a garantir todo suporte e cuidados essenciais ao paciente e à sua família.

Comunicamos também que a família do jogador não irá se pronunciar à imprensa neste momento”.

Relembre o acidente com o atacante do Bragantino

Pedro Severino está no Hospital Unimed de Ribeirão Preto desde a última quinta-feira (6). Anteriormente, ele esteve na cidade de Americana, em São Paulo, onde sofreu o grave acidente, no dia 4 de março. Na ocasião, o carro em que ele estava com o seu companheiro de clube, o meio-campista Pedro Castro, de 18 anos, sofreu grave acidente próximo às 5h. O veículo colidiu com a traseira de um caminhão. O pai de Pedro Severino contratou um motorista para fazer o trajeto de Ribeirão Preto até Atibaia. Os jovens atletas estavam em período de folga com suas famílias e a caminho do centro de treinamento do Bragantino.

O condutor garantiu à Polícia Civil de Americana que descansou por nove horas entre os dias 3 e 4 de março, mas pegou no sono quando estava ao volante. Pedro Severino e Castro também dormiam no momento da batida. O motorista passou por teste de bafômetro, mas não havia qualquer indício de ingestão de álcool. Pedro Severino é revelado na base do Botafogo, de Ribeirão Preto, e estava a caminho de se apresentar pela primeira vez ao novo clube. Ele estava no banco do passageiro no momento da colisão.

Já Pedro Castro encontrava-se nos assentos traseiros. Ele sofreu alguns ferimentos leves. Após passar por atendimento em Americana, foi encaminhado para um hospital em São Paulo. No local, houve a constatação de uma fratura na vértebra cervical e a partir disso começou a usar um colete de proteção. O jogador recebeu a liberação para deixar o hospital e se recupera ao lado da família, em Ribeirão Preto. O meio-campista também iniciou sua trajetória no futebol nas categorias inferiores do Botafogo, de São Paulo, e defende o Bragantino desde 2023.

