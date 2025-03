Vasco e América-MG estreiam no Brasileirão sub-20 com empate

Vasco, do técnico Matheus Curopos, fica no 1 a 1 com o América-MG, em Betim - (crédito: Foto: Dikran Sahagian/Vasco)

Jogando na Arena Vera Cruz, em Betim, América-MG e Vasco ficaram no 1 a 1, nesta quarta-feira (12), pela primeira rodada do Brasileirão sub-20. A equipe mineira, mandante do duelo, saiu na frente na etapa inicial, mas levou o empate no segundo tempo. Assim, os times ficam colados na tabela de classificação, nas posições sete e oito, com um ponto cada.

A partida marcava o retorno do Vasco ao Brasileirão da categoria após dois anos fora. Afinal, a equipe carioca estava abaixo no ranking da CBF, que determina os participantes do torneio.

Um dos nomes do jogo foi o goleiro Lecce, do América. Ex-Vasco, o jogador fez grandes defesas. Quem saiu na frente foi o Coelho, com Jhonattan, aos 32′ da etapa inicial. O Cruz-Maltino chegou ao empate aos 23′ do segundo tempo, com Ramon Rique. Ele aproveitou assistência de Bruno Lopes para, então, deixar tudo igual.

O América entrou em campo com: Lecce; Basile, Luis Henrique, Thallyson e Thiago Borges; Guilherme, Jhonatan Junior e Yago Souza; Jhonnatan Silva, Cauê Araújo e Karlos Samuel. Técnico: Mairon César.

O Vasco, por sua vez, atuou com: Phillipe Gabriel; Paulo Ricardo, Lyncon, Luiz Gustavo e Avellar; Lucas Loureiro, Ramon Rique e Euder; Juninho, Zuccarello e Bruno Lopes. Técnico: Matheus Curopos.

