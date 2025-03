Rivaldo, sobre a classificação do Corinthians: ‘Não é impossível’

O Corinthians trava uma batalha nesta quarta-feira (12) contra o Barcelona de Guayaquil (EQU) pela volta da terceira fase da Libertadores, em casa. Como o Timão perdeu por 3 a 0 na ida, precisa vencer por pelo menos quatro gols de diferença para avançar à fase de grupos. Triunfo por 3 gols leva para os pênaltis.

O ex-atacante Rivaldo, que defendeu o Alvinegro nos anos 90, lembrou que já viu o time reverter desvantagens como essa, mas reconhece que a escalada será grande. De acordo com levantamento da Betfair, patrocinadora da Libertadores, houve mais de 30 partidas em que a partida de ida terminou com uma vitória de um time por três gols de diferença desde o início deste século XXI. E, em 28, o ganhador da primeira partida ficou com a vaga.

“Já vi muitas coisas dentro do Corinthians pra isso acontece. Claro que vejo uma grande dificuldade para reverter por conta do placar no jogo da ida, mas não é impossível”, comentou Rivaldo, campeão do mundo em 2002 com a Seleção e melhor jogador do planeta em 1999, à Betfair.

Rivaldo, entretanto, fez mais história pelo rival Palmeiras, afinal, foi campeão brasileiro em 1994 e paulista dois anos depois. O ex-atacante, hoje embaixador da marca e empresário, também falou sobre como estará a NeoQuimica Arena na partida.

“Com o apoio da torcida e a empolgação pela final do Paulistão, acredito que o Corinthians vem embalado e com chances de reverter esse placar. No futebol tudo pode acontecer e não tenho dúvida que os jogadores do Corinthians vão dar o seu máximo, isso é a característica do time nessas situações, fazer o que poucos acreditam nesses cenários.”, acrescentou.

Final do Paulistão

Aliás, Corinthians e Palmeiras vão se enfrentar na final do Paulistão, com as partidas marcadas para os dias 16 (Allianz Parque) e 27 de março (NeoQuimica Arena). Rivaldo foge de cravar o favorito:

“Não acho que tenha favorito. Corinthians e Palmeiras é um clássico que os dois times já mostraram que não importa a fase que se enfrentam. Já vi o Palmeiras em situações ruins vencendo o Corinthians que estava bem, e o próprio Timão venceu o Alviverde ano passado conseguindo uma arrancada boa”, avaliou Rivaldo.

“Ainda mais em uma final, todos os jogadores estão muito concentrados para esses dois jogos. O Corinthians já tem seis anos sem ser campeão estadual, então o time vem com uma vontade a mais, porém o resultado na Libertadores pode afetar um pouco, mas quem sabe o time chega ainda mais embalado para o primeiro jogo da final. Mesmo que alguém vença o primeiro jogo, ainda assim é difícil apontar um favorito.”, concluiu o ex-atleta, hoje com 52 anos.

