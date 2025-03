Novo canal esportivo está próximo de estrear em TV aberta

A TV aberta está próxima de ter mais um canal esportivo disponível em seu leque de opções, a Xports. A família Garcia, proprietária do Kalunga, é quem conduz este projeto e há negociações por um patrocínio com uma casa de apostas. De acordo com o colunista Flávio Ricco, a nova emissora deve preencher a lacuna deixada pela Loading TV, que também já pertenceu a MTV.

Inclusive, já há disponível um portal para a X Sports, com a presença da frase “Vem aí um novo canal de esportes”. A pagina na internet sugere que será possível acessar o canal pela TV aberta, por assinatura e até por um serviço de streaming. O site indica que a emissora vai abordar diversas modalidades esportivas, já que há imagens de Vini Jr, basquete, Fórmula 1, golfe, vôlei e skate.

Mesmo que haja fotos de diferentes esportes no site da X Sports, ainda não houve a divulgação que o novo canal tenha adquirido qualquer direito de transmissão.

Galvão Bueno retorna à TV aberta

Galvão Bueno, uma das vozes mais icônicas da história do esporte brasileiro, acertou seu retorno à Band após 43 anos, mas dessa vez sem exclusividade. A estreia do narrador em transmissões de Fórmula 1 na televisão ocorreu justamente na emissora, em 1980. A sua filha Letícia Galvão tornou-se sua empresária e conduziu as negociações para voltar a sua antiga casa.

O planejamento do narrador e de sua equipe é manter a ampla exposição de seu nome e voz e, por isso, fechara um acordo com a emissora de TV aberta. Em novembro, Galvão Bueno acertou com a Amazon Prime para narrar jogos do Campeonato Brasileiro de 2025. O locutor assumirá, portanto, o comando da equipe de transmissão durante a competição e estará à frente do marketing de atualização das 38 partidas exclusivas do streaming.

A equipe de Galvão chegou a contatar o SBT junto à Band, mas não obteve retorno da emissora da família Abravanel. Por outro lado, o projeto agradou à Bandeirantes. O locutor também investirá em projetos independentes como o seu canal GB, no Youtube, que passará por reformulação e negocia com novos patrocinadores.

