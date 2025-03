Athletic-MG x Grêmio, AO VIVO, com, a Voz do Esporte, às 18h

Athletic e Grêmio se enfrentam, nesta quarta-feira (12), pela segunda rodada da Copa do Brasil, às 19h30 (de Brasília), no Estádio Joaquim Portugal, em São João del Rei, no interior de Minas Gerais. As equipes estão em fases decisivas de seus respectivos campeonatos estaduais (o time mineiro lutando pelo totulo simbólico da Taça Inconfidência). Porém, o mais provável é que utilizem força máxima. A Voz do Esporte transmite este duelo a partir das 18h (de Brasília). A Jornada Esportiva começa às 18h (de Brasília) com o comando e a narração de Diego Mazur.

A cobertura também tem os comentários de Cleiton Santos e as reportagens de Fernando Sid. Clique na arte acima e confira tudo sobre este Athletic x Grêmio, decisivo pela Copa do Brasil.

