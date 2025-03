Flamengo tem mais um desfalque para pegar o Fluminense; veja os relacionados

Filipe Luís terá problemas no ataque do Flamengo - (crédito: Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)

O Flamengo divulgou a lista de relacionados para a partida de ida da final do Campeonato Carioca contra o Fluminense. O jogo está marcado para as 21h30 (de Brasília), no Maracanã. O Rubro-Negro terá mais um desfalque de última hora: o zagueiro Danilo está fora do clássico.

“O Clube de Regatas do Flamengo informa que o zagueiro Danilo treinou na última terça-feira (11) e também nesta quarta-feira (12). No entanto, em conversas com o Departamento Médico do clube, o atleta relatou ainda não estar 100% seguro e, por isso, a comissão técnica optou por não relacioná-lo para a partida contra o Fluminense. A decisão foi tomada levando em consideração o restante de uma longa temporada”.

É a terceira partida consecutiva que Danilo fica fora. Afinal, ele não atuou nas semifinais contra o Vasco, nas vitórias por 1 a 0 e 2 a 1, que garantiram o Rubro-Negro na decisão do Carioca.

Saiu a lista de relacionados para o #FLAxFLU desta noite! #VamosFlamengo pic.twitter.com/6yXTR6jhzg — Flamengo (@Flamengo) March 12, 2025

Além do experiente zagueiro, o Flamengo não terá outros três jogadores que vinham atuando com frequência. Os atacantes Everton Cebolinha, Michael e Bruno Henrique não jogam, todos com problemas musculares. Além deles, Viña e Pedro, com lesões graves, já são ausência há muito tempo.

Por outro lado, o técnico Filipe Luís terá o retorno do zagueiro Cleiton, que volta de suspensão. Ele ficou quatro jogos fora por conta da confusão no clássico contra o Botafogo. Agora, está disponível para os dois duelos da decisão contra o Fluminense.

Dessa maneira, o Flamengo deve entrar em campo com a seguinte escalação: Rossi, Wesley, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alex Sandro; Pulgar, De la Cruz, Gerson e Arrascaeta; Luiz Araújo e Plata.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.