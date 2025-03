Dono do Cruzeiro sobre Leonardo Jardim: ‘Bem diferente dos nossos técnicos’

O empresário Pedro Lourenço, proprietário da SAF do Cruzeiro, elogiou o trabalho do treinador recém-contratado, Leonardo Jardim. Pedrinho destacou a qualidade do trabalho realizado pelo técnico português na Toca da Raposa II e fez questão de frisar que Jardim traz um estilo de trabalho distinto em relação aos técnicos brasileiros.

“Para nós, o trabalho dele é novo. Ele está fazendo uma pré-temporada intensa. É um técnico com uma abordagem bem diferente dos nossos. Ele trabalha todos os jogadores com métodos bem avançados”, disse Pedrinho, em entrevista à TV Cruzeiro, durante o intervalo do jogo entre Cruzeiro e Fortaleza, pelo Campeonato Brasileiro Sub-20.

O cartola do Cruzeiro também ressaltou que as expectativas para o restante da temporada são altas.

“Estamos muito esperançosos. Começamos mal, mas esperamos terminar muito bem. Nossa expectativa é a melhor, pois o trabalho está sendo bem feito e o dia a dia está sendo bem estruturado na Toca”, complementou.

Jardim agora se prepara para o amistoso contra o Botafogo, neste sábado, no Rio de Janeiro. Oficialmente, o time volta a campo no final deste mês, para a estreia no Campeonato Brasileiro, contra o Mirassol.

