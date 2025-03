Zico homenageia Renato Aragão e os Trapalhões ao destinar arrecadação do Jogo das Estrelas ao UNICEF

O anfitrião da 20ª edição do Jogo das Estrelas, Zico, deu o pontapé inicial de um evento histórico e marcante. Este ano, o jogo teve um caráter ainda mais especial, com a arrecadação destinada ao Unicef, organização da qual Zico é Embaixador. Durante a celebração, Renato Aragão, o Didi, foi exaltado por Zico no CFZ, onde o anfitrião recebeu representantes do Fundo das Nações Unidas para a Infância e fez a tradicional doação de parte da arrecadação.

“Todos os anos, parte da renda é destinada a diversas instituições, e esse sempre foi o grande objetivo do Jogo das Estrelas. Desta vez, o benefício foi para o UNICEF, que representa esse trabalho no Brasil e no mundo, ajudando crianças e adolescentes. Fico feliz por poder contribuir com isso. O Renato abrilhantou nosso evento, sendo um cara que sempre nos fazia rir aos domingos, e tive o privilégio de participar várias vezes do programa dele, até como médico. Cansei de cantar ‘Pega na Mentira’ com o Erasmo Carlos. Ver um ídolo de infância iniciando o jogo, e saudável, é muito gratificante”, declarou Zico.

Homenagens importantes

Além de relembrar suas participações com os Trapalhões e prestar homenagens a Dedé, Mussum e Zacarias, Zico assim aproveitou para agradecer mais uma vez a todos os jogadores que marcaram presença na edição deste ano. Ele também citou o exemplo de dedicação e sacrifício de um dos maiores nomes da história de um dos maiores clubes do mundo, que fez todo o esforço para estar no Maracanã.

“É um orgulho imenso para nós ver o que fez Michel Salgado, um dos maiores e mais famosos craques do Real Madrid e da seleção da Espanha. Ele chegou ao Rio no dia do jogo, às 17h, foi direto para o Maracanã, jogou os 90 minutos, saiu para jantar com o Júnior (organizador do evento) e, às 2h da manhã, já pegava um voo de volta para Dubai. Isso mostra o quanto representamos, o carinho envolvido e o legado que deixamos. Situações como essa nos motivam a continuar fazendo o melhor para ajudar tantas pessoas”, completou Zico.

Unicef comemora

Flávia Antunes Michaud, chefe do escritório do UNICEF no Rio, também esteve presente no evento e destacou a importância dessa parceria. Ela se disse honrada por estar ao lado de Zico em uma colaboração entre duas grandes instituições no Brasil. Segundo Flávia, o esporte tem um poder transformador e a união com a causa da infância é de grande importância.

“O esporte é uma ferramenta de proteção contra a violência, proporcionando às crianças e adolescentes um espaço de aprendizado lúdico, onde podem entender seus direitos e outras questões essenciais. Isso está no centro dos nossos valores. É uma grande honra estar ao lado do Zico neste grande evento”, afirmou.

Jogo das Estrelas chegará a Hiroshima, no Japão

Durante a celebração dos fundos arrecadados e doados ao UNICEF, Júnior Coimbra, organizador do evento, anunciou que, pela primeira vez, o Jogo das Estrelas sairá do Brasil. Em 27 de julho, afinal, o evento será realizado em Hiroshima, no Japão, como parte das comemorações dos 80 anos da reconstrução das cidades de Hiroshima e Nagasaki, após a bomba atômica que as destruiu. A 21ª edição, marcada para 27 de dezembro, já está confirmada para o Maracanã.

“Há anos tentávamos levar o Jogo das Estrelas para o Japão, nossa segunda casa, para expandir e fazer algo forte fora do Brasil. A pandemia nos impediu de realizar esse sonho, mas, com a oportunidade de marcar essa data especial para os japoneses, que farão uma série de eventos pelos 80 anos, conseguimos realizar essa parceria. Será um formato um pouco diferente do evento aqui, mas faremos o máximo para manter a essência. Estamos muito ansiosos para o nosso primeiro jogo internacional”, revelou Júnior Coimbra.

Aliás, o primeiro nome confirmado para o evento é Ronaldinho Gaúcho. Assim, o time de ex-jogadores contará com brasileiros e estrangeiros que tiveram passagens marcantes pelo futebol japonês, além de grandes craques, como o próprio Ronaldinho. Do outro lado, uma equipe de ex-jogadores japoneses, não apenas do Kashima Antlers, onde Zico é ídolo, mas também da seleção local.

