Atlético anuncia novo reforço para a temporada

O Atlético oficializou, nesta terça-feira (12), a contratação de mais um reforço para a temporada. O clube atendeu a um pedido de Cuca e o zagueiro Vitor Hugo foi confirmado como novo reforço do clube.

O defensor, que pertence ao Bahia, chega por empréstimo até o final da temporada. Aos 33 anos, Vitor Hugo já trabalhou com Cuca no Palmeiras, o que foi um diferencial na sua contratação.

O Galo confirmou a contratação pelas suas redes sociais, publicando uma série de postagens para anunciar a chegada do jogador. O clube iniciou com bandeiras de todos os países por onde Vitor Hugo passou, seguida pela foto do atleta.

“Fala, massa atleticana! Cheguei, já vesti a camisa e ficou perfeita! Agora sou mais um da família Galo Doido. Estamos juntos, e dentro de campo vou dar o meu melhor por vocês”, afirmou o defensor.

No Atlético, Vitor Hugo disputará posição com Junior Alonso, Lyanco, Igor Rabello, Rômulo e Ivan Roman, este último também recém-contratado na atual janela de transferências.

