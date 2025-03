Pedro Lourenço revela acordo com Leonardo Jardim no Cruzeiro

O técnico Leonardo Jardim chegou ao Cruzeiro em fevereiro e, apesar de já estar no clube há mais de um mês, ainda está avaliando o elenco. No entanto, contratações serão feitas de forma pontual.

O empresário Pedro Lourenço, proprietário da SAF do Cruzeiro, revelou um acordo feito com o treinador. Jardim terá até a pausa para o Mundial de Clubes, em 15 de junho, para analisar as opções que tem e, somente após esse período, poderá solicitar reforços.

“Ele começará o campeonato com o elenco atual e irá observar a evolução até a parada para o Mundial. Se sentir necessidade de mudanças ou de novos jogadores, vamos avaliar e tomar as decisões necessárias. Neste momento, ele quer dar oportunidades para quem já está no grupo”, explicou Pedrinho em entrevista à TV Cruzeiro.

Eliminado do Campeonato Mineiro nas semifinais, o Cruzeiro só voltará a campo no final de março, na estreia do Campeonato Brasileiro. Apesar da eliminação, Pedrinho vê aspectos positivos no momento.

“O tempo foi benéfico para nós. A saída precoce do campeonato foi ruim, mas, por outro lado, deu ao técnico a oportunidade de avaliar melhor os jogadores. O que ele me disse, após conhecer melhor o grupo, é que ele poderá fazer essa avaliação jogando. Ele pediu um jogador agressivo, que atuasse pelos dois lados, e nós trouxemos”, concluiu.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.