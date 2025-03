Sem Lima, Flu divulga relacionados para a final do Carioca

O Fluminense divulgou no início desta noite (12) a lista de relacionados para o clássico Fla-Flu, válido pela ida da final do Campeonato Carioca. Inclusive, a bola vai rolar às 21h30, no Maracanã. Havia uma expectativa pelo retorno do meia Lima, mas ele não está na lista, mesmo recuperado de dores na panturrilha direita.

Além dele, os meias Renato Augusto e Ganso, ambos com problemas físicos, também desfalcam o Fluminense no clássico. Em contrapartida, o zagueiro Thiago Silva, que retornou diante do Volta Redonda, está confirmadíssimo na lista de 25 nomes do técnico Mano Menezes.

O ídolo do Fluminense, aliás, deve ser titular, mas ainda há uma dúvida sobre quem jogará ao seu lado: o argentino Freytes ou Ignácio. Há ainda uma dúvida na lateral-direita, entre Guga e Samuel Xavier. Este, aliás, tem 199 jogos pelo Tricolor, tal qual o goleiro Fábio. Portanto, pode ser um duelo especial para ambos.

Dessa forma, a provável escalação do Fluminense de Mano Meneze tem Fábio; Guga (Samuel Xavier), Thiago Silva, Ignácio (Freytes), Gabriel Fuentes; Otávio, Martinelli, Arias, Serna, Canobbio e Germán Cano.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.