Sampaio Corrêa vira sobre Madureira e abre vantagem na Taça Rio

O Sampaio Corrêa venceu o Madureira por 2 a 1 nesta quarta-feira (12), no Conselheiro Galvão, pelo jogo de ida da final da Taça Rio. Assim, o Galinho da Serra conquistou grande vantagem para decidir o duelo em casa.

A partida da volta, aliás, acontece no próximo sábado (15), às 16h (de Brasília), no Lourivaldão. Em caso de empate, o título fica com o time de Saquarema. Com o troféu secundário do Campeonato Carioca, o vencedor garante vaga para a Copa do Brasil.

De virada, Sampaio Corrêa sai na frente do Madureira

Os donos da casa saíram na frente aos 26 minutos de bola rolando, com Renato Henrique. Após marcação de pênalti, o atacante cobrou e, após o goleiro defenter, o atleta aproveitou o rebote para marcar. Porém, ainda na primeira etapa, aos 31, os visitantes empataram a partida com Lucas Marreta. O zagueiro aproveitou lançamento na grande área e marcou de cabeça.

Já na segunda etapa, o Tricolor Suburbano tentou ir para cima para voltar à frente do placar, mas foi o Galinho da Serra que conseguiu marcar novamente, dessa vez com Elias. Max arrancou pela direita, cruzou para trás, e Elias finalizou para estufar as redes e garantir a vitória da equipe de Saquarema.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.