Cruzeiro e Bragantino anunciam amistoso

Cruzeiro e Red Bull Bragantino anunciaram um amistoso entre as equipes. O confronto está marcado para o dia 22 de março, um sábado, às 18h30, no Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista, casa do Massa Bruta. O jogo será aberto ao público, e a venda de ingressos ainda não teve início.

A partida, portanto, será uma forma de manter as equipes, eliminadas em seus respectivos estaduais, com ritmo de jogo antes do início do Brasileirão, agendado para o fim de semana posterior. As duas equipes, vale lembrar, disputam ainda a Copa do Brasil, mas só terão compromissos pelo torneio após as primeiras rodadas do Brasileirão. O Cruzeiro, aliás, já está garantido nas oitavas de final da competição.

O Cruzeiro, tetracampeão brasileiro, iniciará a caminhada pelo pentacampeonato diante do Mirassol, no Mineirão. O jogo, aliás, está marcado para o sábado 29 de março, às 18h30. No ano passado, o time mineiro ficou em nono lugar, com 52 pontos.

Já o Bragantino recebe o Ceará na segunda-feira (31), às 20h, encerrando a primeira rodada da competição. No ano passado, vale lembrar, a equipe paulista brigou contra o rebaixamento até a última rodada, quando venceu o Criciúma por 5 a 1. Assim, encerrou em 16º, com 44 pontos.

