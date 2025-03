Frango histórico e gol incrível perdido no jogo Athletic x Grêmio

Diego Victor deixa passar um chute fraco que veio do meio de campo. Gol do Grêmiosobre o Athletic - (crédito: Foto: Reprodução de TV)

O jogo entre Athletic, de Minas, e Grêmio, nesta quarta-feira, 12/3, pela 2ª fase da Copa do Brasil, em São João del-Rei, ficará marcado por um frango histórico e um gol inacreditável perdido, ambos do time mineiro. Primeiramente, na etapa inicial, o goleiro Diego Vitor, ao tentar encaixar uma bola chutada do meio de campo e sem força nenhuma, deixou entrar. No segundo tempo, o atacante Torrão recebeu, driblou o goleiro e, com a bola dominada e o gol vazio, chutou para fora, na rede pelo lado de fora. Inacreditável, futebol em dose dupla.

Frango inacreditável

Aos 19 minutos do primeiro tempo, o Atlético empatava em 1 a 1 com os gremistas. Abriu o placar aos dois minutos com David Braga e cedeu o empate, em falha do goleiro Diego Vitor, aos 11. Mas o lance histórico veio aos 19. Após escanteio em que a zaga gremista rechaçou, o lateral-direito João Lucas, no meio de campo, recebeu o passe e tentou um lançamento totalmente infeliz para ninguém, que foi nas mãos do goleiro Diego Vitor. Mas Diego, tentando encaixar, deixou passar e ainda deu uma ajudinha para que a bola entrasse, pois, pela velocidade, nem iria para a rede.

Ao menos o goleiro recebeu aplausos da torcida, que sentiu a decepção do arqueiro pela falha inacreditável. Pouco depois, Diego fez uma boa defesa em chute de Arezo.

Como o Athletic perde um gol desses?

No segundo tempo, o Atlético estava com um a mais (Luan Cândido expulso no fim do primeiro tempo) e empatou com Fumaça no primeiro minuto. E tinha tudo para virar quando Torrão, seu melhor jogador, recebeu livre. Ele entrou na área, driblou o goleiro Gabriel Grando e podia entrar com bola e tudo. Mas, na pequena área, chutou, com Vieri chegando desesperado para tentar salvar. Torrão chutou na rede, pelo lado de fora.

