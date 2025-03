Gustavo Gómez sofre lesão em treino e deve ser desfalque na final do Paulista

O Palmeiras ganhou uma preocupação a mais para a decisão do Campeonato Paulista. No final do treino desta terça-feira (12), o zagueiro Gustavo Gómez sofreu uma entorse no joelho direito e deve desfalcar a equipe alviverde no primeiro duelo contra o Corinthians, no próximo domingo (16).

O lance aconteceu na reta final da atividade. De imediato, o zagueiro iniciou o tratamento no Núcleo de Saúde e Performance. Os exames constataram que o paraguaio teve uma lesão no ligamento colateral. O caso não é cirúrgico e o clube não divulgou um prazo para o retorno. Entretanto, há a expectativa de que Gómez não fique por muito tempo fora dos gramados e a apreensão para saber se o Palmeiras contará com o defensor no jogo da volta, daqui duas semanas.

Essa não é a primeira vez que Gómez se lesiona na temporada. No clássico contra o São Paulo, pela fase de grupos, no dia 16 de fevereiro, o paraguaio deixou o campo na reta final de jogo e teve uma lesão na coxa constatada. O paraguaio só retornou aos gramados na última segunda-feira (10), na semifinal contra o Tricolor.

Com a lesão, Gustavo Gómez também deve ficar de fora da convocação do Paraguai. Para o duelo no Allianz Parque, a tendência é que Abel Ferreira mantenha a defesa com Murilo e Micael, que atuaram na semifinal.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.