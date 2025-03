Frango, gol contra, gol perdido, decisão nos pênaltis. Grêmio avança na Copa do Brasil

Rolou de tudo e mais um pouco no duelo entre Athletic e Grêmio, nesta quarta-feira, 12/3, pela 2ª rodada da Copa do Brasil. Neste jogo no Joaquim Portugal, em São João del Rey, Diego Vitor, goleiro dos mineiros, falhou em três gols. Um deles, um frangaço histórico do meio de campo. Mas o Athletic jogou todo segundo tempo com um a mais, viu seu melhor jogador perder um gol sem goleiro (outro Inacreditável FC), mas conseguiu empatar nos acréscimos. Com o 3 a 3, decisção nos pênaltis. E após as penalidades, o Grêmio venceu por 8 a 7 este jogo maluco e inesquecível.

O Athletico saiu na frente com um gols aos dois minutos com David Borges. O Grêmio vurou com Braithwaite e João Lucas (o gol do frango). Com Luan Cândido expulso, o Athletic empatou com Fumaça. Mas Arezo fez 3 a 2 aos 42. Parecia do da classificação gremista. Mas, aos 48, Joãol Lucas fez contra, saindo de herói para vilão. Mas compensando nas penalidades: acertou a sua cobrança.

Esta vitória garante ao Grêmio, além da passagem para a próxima fase, mais R$ 2,315 milhões de premiação. Assim, já soma em prêmios o total de R$ 4,145 milhões. Mas Athletic saiu também com uma boa premiação de R$ 1,83 milhão.

Mineiros na frente; Grêmio empata

O jogo mal tinha começado e o Atlético chegou ao gol. Torrão, o seu jogador mais perigoso, avançou pela direita e cruzou na medida para a conclusão de David Braga, que se infiltrou e aproveitou um erro de marcação da defesa gremista. Porém, dois erros do goleiro Diego Vitor deram a chance para os gremistas virarem. Aos 11, ele largou uma bola fácil chutada por Amuzu e Braithwaite ficou com a dobra, tocando de cabeça para o gol.

Frangaço histórico

Aos 19, rolou um dos maiores frangos dos últimos anos. Após um escanteio que não deu em nada, o Grêmio foi atrasando a bola e esta chegou até o lateral João Lucas. Ele estava no meio de campo e tentou um lançamento. Mas muito mal. A bola foi fraquinha, quase se forçando na mão de Diego Vitor, que foi encaixar e mandou para dentro do gol. Atônito, recebeu o apoio do zagueiro Edson. E enquanto o Grêmio comemorava o tento mais inusitado do ano, a torcida aplaudiu seu goleiro.

Diego Vitor teria uma outra falha que não deu em nada e se recuperou fazendo grande defesa em chute de Arezo. O Grêmio recuou e deu a chance para o Atlético retomar o equilíbrio, sempre com Torrão. Aos 44, Luan Cândido, que já tinha amarelo, fez falta forte e levou o vermelho. Assim, o Grêmio jogaria o segundo tempo com dez.

Athletic empata e perde gol inacreditável

Começou o segundo tempo e, no primeiro minuto, o Atlético empatou. Uma boa jogada pela esquerda resultou em um passe para Fumaça. De fora da área, o apoiador chutou rasteiro. Como havia muita gente na frente, Gabriel Grando voou, chegou a tocar na bola, mas um pouco atrasado, viu a bola morrer no seu canto direito: 2 a 2. E quase que o Atlético virou. Aliás, em mais um lance inacreditável. Torrão recebeu lançamento, ganhou em velocidade e entrou soberano na área. Driblou o goleiro Grando e, quase na pequena área, com o gol vazio, chutou na rede, pelo lado de fora. Impressionante.

Goleiro falha de novo! Grêmio 3 a 2

Depois dos 20 minutos, os times ficaram cautelosos. E as trocas feitas deixaram o jogo modorrento. Isso até os 43 da etapa final. Um lançamento da intermediária da defesa pegou Arezo sem marcação. Mas a bola era mais para o goleiro Diego Vitor. Só que ele titubeou e, quando foi tentar cortar, Arezo deu um toquinho, o tirando da jogada. Com o gol vazio, Arezo bateu e fez o terceiro gol gremista. O da classificação? Nada disso. Apos 48, João Lucas, que fez o gol do frangaço, deu uma ajudinha bizarra. Um cruzamento da direita de qualquer jeito para a área ficou sob medida para o lateral isolar. Mas ele pegou mal e mandou uma bomba… para seu gol. O goleiro Grando nada podia fazer. 3 a 3. Enfim, decisão nos pênaltis. Felizmente para o Grêmio, venceu por 8 a 7.

Nos pênaltis

Para o Grêmio: Wagner Leonardo, Jemerson, Arezo, Olivera, Dodi, Camilo, Gustavo Martins, João Lucas marcaram.

Para o Athletico: David Braga, Fumaça, Yuri, Wesley Gasolina, Mateus Gonçalves, Neto Costa, Amorim marcaram. GRando defendeu a cobrança de Edson.

ATHLETIC 3X3 GRÊMIO – Nos pênaltis, Grêmio 8 a 7

2ª fase da Copa do Brasil

Data: 12/03/2025

Local: Estádio Joaquim Portugal, São João del Rei (MG)

ATHLETIC: Diego Vitor; Wesley Gasolina, Sidimar, Edson Miranda e Yuri; Diego Fumaça, Sandry (Amorim, Intervalo) e David Braga; Welinton Torrão (Mateus Gonçalves, 14’/2ºT), Alason Carioca e Lincoln (Neto Costa, 35’/2ºT). Técnico: Roger Silva.

GRÊMIO: Gabriel Grando; João Lucas, Jemerson, Wagner Leonardo e Luan Cândido; Camilo e Villasanti (Dodi, 19’/2ºT); Cristaldo (Viery, 19’/2ºT), Pavón (Cristian Olivera, 19’/2ºT) e Braithwaite (Arezo, 15’/1ºT); Amuzu (Gustavo Martins, . Técnico: Gustavo Quinteros

Gols: David Braga, 2’/1ºT (1-0); Braithwaite, 10’/1ºT (1-1); João Lucas, 10’/1ºT (1-2); Fumaça, 1’/2ºT (2-2). Arezo, 42’/2ºT (2-3). João Lucas, 48’/2ºT (3-3)

Árbitro: Matheus Candançan (SP)

Assistentes: Neuza Back (SP) e Rafael Souza (SP)

Cartões Amarelos: Amorim, Edson, Yuri (ATH); Lucas Cândido, Camilo (GRE)

Cartões vermelhos: Luan Cândido (GRE, 44’/1ºT)

