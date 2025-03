Vasco afirma que recuperação judicial não afetará venda da SAF

Após protocolar pedido de recuperação judicial tanto do clube quanto da SAF para enfrentar dívida bilionária, o Vasco divulgou um FAQ (perguntas frequentes) para tirar as dúvidas dos torcedores sobre o processo.

Assim, segundo o clube, a recuperação judicial não atrapalharia possível venda da empresa, mas pelo contrário, pode “criar um ambiente financeiramente estável que pode favorecer futuras negociações e investimentos”.

Confira as 10 perguntas e respostas sobre a recuperação judicial

1) O que é Recuperação Judicial?

A Recuperação Judicial é um processo previsto em lei que permite as empresas reestruturarem suas dívidas através de um acordo coletivo com seus credores, suspendendo temporariamente cobranças, afim de garantir a preservação de empregos e melhores condições para a continuidade de suas atividades.

2) Recuperação Judicial é falência?

Não. Recuperação Judicial tem como objetivo reestruturar a empresa permitindo a renegociação das dívidas, de forma coletiva e segura. A falência ocorre quando a empresa não consegue, de forma definitiva, honrar seus compromissos.

3) Por que o Vasco da Gama optou pela Recuperação Judicial?

A reestruturação, iniciada em junho de 2024, tem como objetivo restabelecer, efetivamente, a saúde financeira do Club e da SAF. A Recuperação Judicial é fundamental para aumentar a segurança jurídica, criando um cenário de previsibilidade e estabilidade financeira.

4) A Justiça aceitou o pedido de Recuperação Judicial do CRVG e da Vasco SAF?

Sim. O pedido de Recuperação Judicial do Club de Regatas Vasco da Gama e da Vasco SAF foi aceito pela Justiça do Rio de Janeiro em 26 de fevereiro de 2025. A decisão, tomada pela 4ª Vara Empresarial, representa um passo significativo na reestruturação financeira do clube e da SAF, proporcionando um ambiente de maior previsibilidade e estabilidade para suas operações presentes e futuras.

5) Quais são os próximos passos após a aceitação do pedido de Recuperação Judicial?

Com a aceitação do pedido e com os administradores judiciais nomeados para acompanhar e fiscalizar a reestruturação financeira, o Club de Regatas Vasco da Gama e a Vasco SAF seguem com o processo de recuperação judicial e apresentarão um plano detalhado de pagamento aos credores. Este plano precisará ser aprovado pelos credores e pelo Poder Judiciário. Após, o Club e a Vasco SAF deverão cumprir com todas as obrigações descritas no plano.

6) Quando a Recuperação Judicial acaba? Existe algum prazo?

Em regra, a Recuperação Judicial pode ser encerrada quando o plano é devidamente homologado. A partir daí o acordo com os credores deve ser pago conforme as condições aprovadas no plano, sob fiscalização do juiz.

7) Como a Recuperação Judicial impacta os jogadores e os profissionais da Vasco SAF? E os salários?

A Recuperação Judicial permite que o clube tenha uma maior estabilidade financeira durante o período de reestruturação. Essa medida contribui para que os recursos necessários para o pagamento dos salários dos jogadores e demais profissionais sejam preservados. Com essa medida, a Vasco SAF está protegida para organizar suas finanças e negociar suas dívidas, proporcionando mais tranquilidade e segurança aos atletas e funcionários em relação aos seus salários.

8) A Recuperação Judicial afeta a gestão esportiva do Vasco? O Vasco da Gama pode contratar jogadores?

A Vasco SAF pode continuar realizando todas as suas negociações, reforçando e qualificando seu elenco, desde que essas contratações estejam alinhadas com a realidade financeira e o processo de reestruturação em andamento – o que, inclusive, já estava sendo feito antes do pedido de Recuperação Judicial. A Recuperação Judicial não impede que o clube de busque reforços, mas exige uma gestão responsável para garantir que os investimentos respeitem o equilíbrio financeiro estabelecido.

9) A Recuperação Judicial permite que as ações da Vasco SAF sejam vendidas?

A Recuperação Judicial cria um ambiente financeiramente estável que pode favorecer futuras negociações e investimentos. O objetivo é restabelecer a saúde financeira da Vasco SAF para torná-la mais atraente para investidores, oferecendo um cenário mais seguro e previsível para negociações futuras.

10) O Club de Regatas Vasco da Gama e a Vasco SAF podem falir?

Considerando o plano de reestruturação financeira, a natureza das instituições e a viabilidade econômica, esse cenário é improvável. No entanto, é fundamental que as demais medidas planejadas para a reestruturação sejam efetivadas, como a busca por novos investimentos, aumento de receitas e manutenção de uma gestão eficiente. O sucesso da Recuperação Judicial depende, sobretudo, de uma administração competente e comprometida com o objetivo de reestruturar o Club e a Vasco SAF de forma séria e definitiva.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.