Náutico surpreende Vitória no Barradão, tira invencibilidade do rival e avança na Copa do Brasil

O Náutico, eliminado de forma precoce no Campeonato Pernambucano, aprontou na Copa do Brasil. Afinal, derrotou por 2 a 0 o Vitória na noite desta quarta-feira (12), em pleno Barradão, pela segunda fase do torneio nacional. Com gols de Hélio Borges e Marcos Ytalo, o Timbu colocou fim a uma invencibilidade de 22 partidas do Leão baiano, finalista do Estadual.

Com o resultado, o Náutico ampliou para dez jogos a sequência sem perder para o Rubro-Negro de Salvador, com cinco vitórias e cinco empates nos últimos dez embates. O último revés ocorreu há 12 anos, em 2013.

A classificação para a terceira fase renderá R$ 2.315.250 aos cofres do Timbu, que já passa dos R$ 3 milhões em premiação.

O jogo

Avassalador na primeira etapa, o Alvirrubro levou perigo desde o começo e carimbou a trave logo aos cinco minutos, com Hélio Borges. Mas, na segunda oportunidade, o atacante não perdoou, acertando o canto do goleiro Lucas Arcanjo, aos 27′, em novo arremate de fora da área. Cinco minutos depois, o Timbu voltou a mostrar eficiência nas conclusões. Desta vez, coube a Marcos Ytalo, em jogada ensaiada de escanteio, completar após casquinha na primeira trave. O Vitória só ameaçou em uma finalização de Baralhas de fora da área, que passou rente à trave.

Na volta do interevalo, a torcida rubro-negra até fez tentativas de empurrar os donos da casa, mas o Timbu suportou bem a pressão. Isso porque o segundo tempo foi um verdadeiro ataque contra defesa. Entretanto, os cruzamentos e também nos chutes de longa distância levaram pouco perigo a Muriel. A principal chance foi de Janderson, já nos acréscimos, em cabeceio que obrigou o goleiro a fazer defesaça. Fora isso, um lance em que Fabri também teve a oportunidaade de balançar a rede, mas ao optar pelo drible em Muriel, recebeu o desarme. O Náutico, que teve uma única chegada com perigo em arremate de longe de Patrick Allan, conseguiu, portanto, encerrar o bom momento do adversário e garantir sua classificação.