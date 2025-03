Botafogo zera jogadores no departamento médico antes de estrear no Brasileirão

O Botafogo segue sua preparação para a sequência da temporada e traz novidades. A primeira é a chegada oficial do técnico Renato Paiva, que já assumiu o comando da equipe. Além disso, o time recuperou todos os jogadores que estavam lesionados, incluindo Bastos, ausente nos jogos da Recopa contra o Racing.

Aliás, antes da estreia no Brasileirão, no dia 29, contra o Palmeiras, no Allianz Parque, o Glorioso enfrentará o Cruzeiro em um amistoso neste sábado (15), no Nilton Santos. Esse será o primeiro jogo de Paiva no comando do Alvinegro. Outra boa notícia envolve o defensor Alexander Barboza, que enfrentava um julgamento por conta de atritos na partida contra o Atlético no Campeonato Brasileiro de 2024. No entanto, ele foi absolvido e poderá atuar normalmente.

Além disso, o atacante Nathan Fernandes e o defensor Jair se recuperaram totalmente de lesões e estarão disponíveis tanto para o amistoso quanto para a estreia no Brasileirão. Artur também já treina sem restrições. Todos esses atletas chegaram ao clube nesta temporada, mas apenas Nathan ainda não disputou uma partida oficial pelo Botafogo. Na lateral direita, Vitinho também está recuperado e pronto para jogar.

Apesar do título brasileiro conquistado no ano passado, o Glorioso começou a temporada de forma preocupante. O time perdeu a Supercopa do Brasil, a Recopa Internacional e terminou o estadual na nona posição, ficando fora até mesmo das semifinais da Taça Rio. Agora, com um novo treinador e reforços à disposição, a equipe tenta reagir e buscar um desempenho melhor no restante do ano.

