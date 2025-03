Com gols de Wesley e Juninho, Flamengo vence Fluminense no primeiro jogo da final

Jogadores do Flamengo comemoram gol no primeiro jogo da final do Carioca - (crédito: Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)

O Flamengo contou com um gol em cada tempo para largar na frente do Fluminense na final do Campeonato Carioca. Assim, o time rubro-negro venceu por 2 a 1 na noite desta quarta-feira (12), pelo jogo de ida da decisão. Wesleu e Juninho anotaram os gols rubro-negros, com Keno descontando no Maracanã. O Tricolor foi para o abafa nos minutos finais, mas não conseguiu evitar a derrota.

Diferentemente da semifinal, o Flamengo (campeão da Taça Guanabara) não tem vantagem de resultados iguais nas finais do Estadual. Portanto, uma vitória da equipe tricolor por um gol de diferença no segundo jogo força a decisão nos pênaltis. As equipes voltam a se enfrentar no domingo, dia 16 de março, às 16h, novamente no Maracanã, para decidir o título estadual.

Primeiro Tempo

Com a iniciativa das ações, o Flamengo não demorou a abrir o placar: aos cinco minutos, Wesley avançou pela direita do ataque e finalizou de fora da área para superar Fábio, surpreendido pelo quique de bola. O Fluminense, no entanto, não acusou o golpe. Reagiu rapidamente ao apostar nas chegadas pelos flancos. Assim, o time tricolor passou a controlar a partida e levar muito perigo. A melhor chance foi de Arias, aos 34 minutos. O colombiano levou a melhor sobre quatro defensores e ficou frente a frente com Rossi, mas pecou no arremate ao mandar para fora. Nos últimos minutos da primeira etapa, o Rubro-Negro equilibrou o clássico em tramas lideradas por Gerson e Arrascaeta. Ao mostrar reação, o time de Filipe Luís diminuiu o ímpeto do rival.

Dorival no Maracanã

Técnico da Seleção Brasileira, Dorival Júnior marcou presença no Maracanã para acompanhar o clássico carioca. Ao lado do comandante da Canarinho, estava Juan, coordenador da CBF, também acompanhndo o primeiro jogo da final no Rio de Janeiro. Na lista de Dorival para os duelos contra Colômbia e Argentina, nos dias 20 e 25 de março, pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026, estão quatro jogadores do Flamengo: o zagueiro Léo Ortiz, os laterais Danilo e Wesley e o meia Gerson.

Segundo Tempo

O Flamengo buscou valorizar a posse no campo ofensivo diante de um Fluminense que não conseguiu se impor como na primeira etapa. O técnico Mano Menezes apostou nas entradas de Everaldo, Hércules e Riquelme Felipe. Pouco antes de ser substituído, Cano deu uma de zagueiro ao se colocar na frente da bola em finalização rasteira de Fuentes dentro da área.

O Rubro-Negro, mais presente no ataque, ampliou aos 30′, quando Juninho pegou sobra na área após finalização bloqueada de Arrascaeta e chutou rasteiro para anotar o segundo gol do clássico. Muito mais no abafa do que na organização, o Fluminense conseguiu descontar em gol de Keno, de cabeça, mantendo o duelo aberto para o segundo jogo da final.

FLUMINENSE 1×2 FLAMENGO

Final do Campeonato Carioca (Jogo de ida)

Data: 12/3/2025 (quarta-feira)

Local: Maracanã, Rio de Janeiro (RJ)

Público e Renda: 39.120 presentes / R$ 2.641.941

Gols: Wesley, 5’/1ºT (0-1); Juninho, 30’/2ºT (0-2); Keno, 42’/2ºT (1-2).

FLUMINENSE: Fábio; Guga (Samuel Xavier, 32’/2ºT), Thiago Silva, Ignácio e Gabriel Fuentes; Otávio (Riquelme Felipe, 24’/2ºT), Martinelli e Jhon Arias; Serna (Hércules, 17’/2ºT), Cano (Everaldo, 17’/2ºT) e Canobbio (Keno, 32’/2ºT). Técnico: Mano Menezes.

FLAMENGO: Rossi; Wesley, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alex Sandro (Varela, 43’/2ºT); Pulgar (Allan, 43’/2ºT), De la Cruz (Evertton Araújo, 34’/2ºT), Arrascaeta (Matheus Gonçalves, 34’/2ºT) e Gerson; Luiz Araújo e Plata (Juninho, 20’/2ºT). Técnico: Filipe Luís.

Árbitro: Yuri Elino Ferreira da Cruz

Assistentes: Thiago Henrique Neto Corrêa Farinha e Gustavo Mota Correia

VAR: Jorge Fernando Rabello

Cartões Amarelos: Cano, Canobbio, Guga, Samuel Xavier, Martinelli (FLU); De la Cruz (FLA).

Cartões Vermelhos: –

