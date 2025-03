Ramón Díaz destaca garra do Corinthians e se diz machucado com eliminação: ‘Dói muito’

A Libertadores da América terminou para o Corinthians. Na noite desta quarta-feira (12), o Timão venceu o Barcelona de Guayaquil por 2 a 0, mas como havia perdido por 3 a 0 no Equador, não mudou a situação e está eliminado do torneio.

O treinador corinthiano, Ramón Díaz, destacou que o time está triste com a eliminação precoce no torneio. O comandante alvinegro recordou a recuperação do Timão no Brasileiro do ano passado e também considerou que a desclassificação é fruto de uma falha no jogo de ida.

“O grupo fez um esforço para ter essa oportunidade, para jogar a Libertadores. Na verdade estamos tristes, porque temos uma grande equipe. Porém, falhamos todos no Equador. Mas hoje o time demonstrou que tem caráter, que tem determinação. Não conseguimos o que queria a torcida, o que queríamos, por isso estamos tristes. Estávamos muito contentes e quando acontece esse tipo de coisa dói, e muito, porque jogar a Libertadores é algo muito importante para todos”, ressaltou.

Díaz revelou que a estratégia alvinegra era marcar um gol antes dos 20 minutos de jogo, o que não aconteceu. O Corinthians abriu o placar somente aos 40 minutos da primeira etapa, com Félix Torres. Entretanto, o treinador gostou do desempenho da equipe e lamentou as chances desperdiçadas.

“A estratégia era primeiro pressionar, não dar a saída de jogo. Creio que o gol saiu tarde, nós havíamos falado para os jogadores que teríamos que ter feito o gol entre 15 e 20 minutos. Eu gostei da equipe porque foi intensa, deu o seu máximo, criamos situações, mas não as concretizamos”, pontuou.

Experiência para o futuro

Na visão de Ramón, a eliminação para o Barcelona pode ajudar no futuro. O treinador reiterou sua tristeza pela lamentação e também destacou que o time precisa jogar de maneira diferente em partidas internacionais, já que agora o clube participará da Sul-Americana.

“É uma lástima que o Corinthians, por ser uma equipe grande, não jogue a Libertadores, porque vemos o estádio, vemos o que é o Corinthians, a torcida que tem, é uma pena que não participe. Isso vai servir de experiência ao clube, para a gente, para os jogadores, a todo mundo, para que cada partida que se jogue a nível internacional seja completamente diferente do que jogamos, principalmente como visitante”, afirmou.

Outro ponto recordado por Ramón Díaz foi o calendário. Em menos de dois meses de temporada, o Corinthians já entrou em campo 18 vezes. O treinador ainda reforçou que, pelo tamanho do clube, a exigência é maior para os jogadores em todas as partidas.

“Os jogadores são seres humanos e o desgaste é enorme. Estar em uma equipe grande, como o Corinthians, sempre terá uma exigência maior. A exigência, a competência, em qualquer torneio que jogar. É incrível a quantidade de partidas que se joga, mas isso é parte do calendário, temos que respeitá-lo. Sei que vai haver momentos em que o jogador terá um desgaste e não consegue se recuperar 100%”, concluiu.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.