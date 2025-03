Provocado por Luiz Araújo, Mano, do Fluminense, responde sobre títulos: ???Tenho três???

O Fluminense, comandado pelo técnico Mano Menezes, foi derrotado pelo Flamengo na primeira partida das finais do Campeonato Carioca, por 2 a 1, com gols de Wesley e Juninho. O atacante Keno descontou e manteve o Tricolor Carioca vivo na disputa, que terá seu capítulo final no domingo (16), no estádio do Maracanã.

Mano Menezes, aliás, ainda durante a partida, sofreu provocações do atacante Luiz Araújo, do Flamengo, que exibiu a tatuagem da Copa do Brasil conquistada pelo Rubro-Negro. Contudo, o comandante do Tricolor rebateu na entrevista coletiva após o jogo.

“Tenho três, não mostrei. Esqueci. Não fui atrás”, disse, referindo-se às conquistas com o Corinthians, em 2009, e o Cruzeiro, em 2017 e 2018. Uma provocação incendiou algo desnecessário. Veja como isso pode acarretar problemas. Perdemos um jogador que foi lá, dois ou três no banco de reservas. E a pessoa que iniciou tudo, o árbitro, foi lá, abraçou ele, acalmou e o tirou de lá (…). É o cuidado que devemos ter, senão, daqui a pouco, os outros vão pagar a conta e a pessoa que provocou vai sair ilesa. Acho injusto”, concluiu a análise.

Final em aberto para o Fluminense

Por sua vez, assim como o atacante Keno, que comemorou o gol que reduziu, portanto, a diferença e manteve viva a esperança do Fluminense. Desse modo, Mano Menezes afirmou que a final segue em aberto.

“Achamos que a decisão está aberta. Vamos para o segundo jogo acreditando que temos capacidade de brigar pelo título”, analisou.

“Eles têm muita qualidade. Sofremos um gol inesperado no início do jogo, em uma bola que sabemos que não estamos acostumados a tomar. Depois, tivemos duas boas chances, com uma bola no poste do Arias. Voltamos para o segundo tempo e a equipe não teve um bom início. Subimos erradamente e deixamos um espaço muito grande. Fábio fez uma grande defesa e, em uma saída de bola, tomamos o gol. Tivemos poder de reação no final. Temos que ter coragem, temos que arriscar. A equipe mostrou esse brio”, concluiu.

