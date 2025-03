Vasco tem vários jogadores com contrato até o fim do ano; veja

Veja a lista de jogadores com contrato com o Vasco chegando ao fim - (crédito: Foto: Matheus Lima/Vasco da Gama)

Um dos problemas que o Vasco tem de lidar é no que diz respeito ao contrato dos jogadores. Afinal, 14 deles estão com o vínculo já em seus meses finais com o Gigante da Colina – com Payet e Coutinho na lista.

Os dois, aliás, são os que estão mais próximo de seu fim. O francês, por exemplo, tem contrato até o dia 5 de maio, com o Cruz-Maltino ainda em dúvida quanto uma renovação. Isso porque o jogador de 37 anos recebe o maior vencimento do clube, mas sequer é titular. Coutinho, por sua vez, está emprestado pelo Aston Villa até 30 de junho. Dessa forma, o Vasco precisaria renegociar com o time inglês para uma possível permanência.

Há, porém, jogadores importantes com contrato se encerrando no último dia do ano. Todos eles podem assinar com qualquer clube sem custos a partir de 1º de julho. Léo Jardim e Paulinho, considerados titulares, por exemplo, são dois deles. Rayan, principal joia da base do Vasco atualmente, é outro que se encontra na mesma situação.

Puma Rodríguez, convocado para a seleção uruguaia, também tem contrato até o fim do ano. O Cruz-Maltino ainda estuda uma possível renovação com o lateral-direito. O mesmo vale para o volante Jair.

Já Patrick de Lucca, Capasso, Alex Teixeira e Souza não devem renovar. Os dois primeiros, aliás, estão na lista de transferíveis para outros clubes, com o Gigante visando receber valores antes de perdê-los de graça.

Maurício Lemos, por sua vez, acaba de chegar ao clube, assinando apenas por uma temporada. O goleiro Pablo, de 22 anos, também tem vínculo até o fim do ano.

Jogadores em fim de contrato com o Vasco

Payet (37 anos) – 05/05/2025

Coutinho (32 anos) – 30/06/2025

Léo Jacó (19 anos) – 31/07/2025

Rayan (18 anos) – 31/12/2025

Pablo (22 anos) – 31/12/2025

De Lucca (25 anos) – 31/12/2025

Puma Rodríguez (27 anos) – 31/12/2025

Capasso (28 anos) – 31/12/2025

Paulinho (28 anos) – 31/12/2025

Léo Jardim (29 anos) – 31/12/2025

Mauricio Lemos (29 anos) – 31/12/2025

Jair (30 anos) – 31/12/2025

Alex Teixeira (35 anos) – 31/12/2025

Souza (36 anos) – 31/12/2025

