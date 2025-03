Fuentes, do Fluminense, passará por exames para saber se estará na decisão

Gabriel Fuentes em ação pelo Fluminense no clássico com o Flamengo, no Maracanã - (crédito: - Foto: Lucas Merçon/Fluminense)

O Fluminense pode ter um desfalque importante para o jogo de volta da final do Campeonato Carioca, contra o Flamengo. Trata-se de Gabriel Fuentes, que deixou o gramado, na derrota por 2 a 1 no jogo de ida da decisão, com dores e pode ficar de fora do duelo do próximo domingo (16).

Dessa forma, a avaliação inicial foi de uma lesão no músculo anterior da coxa direita. No entanto, ele passará por novos exames para saber se terá condições de jogo. A informação é do portal “ge”.

O técnico Mano Menezes enxerga com pessimismo e ressalta que “existe uma grande chance” de não contar com o lateral-esquerdo para o jogo da volta. O jogador foi o responsável pelo cruzamento na cabeça de Keno, que descontou para o Tricolor, no Maracanã.

“Não temos ainda a avaliação final sobre o Fuentes, mas existe uma grande chance de não contarmos com ele no domingo. Pela primeira impressão e o exame superficial, é difícil que se recupere. Vamos fazer as escolhas que precisamos. Vamos ver se trocar um pelo outro é suficiente, se temos de encontrar outras soluções. Temos de estar preparados para tudo. Mas tenho confiança no Renê. Sempre jogou partidas grandes, entregou tudo. Não é a mesma característica, então temos de apresentar alternativas diferentes de jogar para tirar o melhor de cada um se a escolha for por ele”, disse o treinador.

A tendência, portanto, é que Renê seja o substituto imediato. Além disso, o técnico não poderá contar com o zagueiro Juan Freytes, que também pode atuar como lateral-esquerdo, pois foi expulso por causa da confusão no fim.

Situação para o jogo de volta

O Fluminense, agora, precisa vencer por dois gols de diferença para garantir o título no próximo domingo (16), às 16h (de Brasília), no Maracanã. No entanto, caso triunfe por um gol, terá que definir quem ficará com a taça nas penalidades máximas.

