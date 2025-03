Palmeiras terá capacidade máxima no Allianz Parque para final

O Palmeiras terá capacidade máxima do Allianz Parque, no primeiro duelo da final do Campeonato Paulista neste domingo (12/3), às 18h30. O local vai receber um show da banda “Simply Red”, no sábado à noite, horas antes da partida. Contudo, o Verdão garantiu que terá o estádio completo para a decisão.

Havia um receio se o clube conseguiria liberar o setor “Gol Norte” e “Norte Superior” devido ao show. Por conta do evento acontecer um dia antes da final, não sabia se teria tempo hábil para a desmontagem do palco. Contudo, o Palmeiras junto com a WTorre, responsável pela administração do estádio, garantiram que o local estará aberto por completo para os torcedores alviverde lotarem para a final.

A comercialização das entradas começará para os sócios-torcedores a partir de quinta-feira, às 12h através do site www.ingressospalmeiras.com.br. A venda para o público geral começa no sábado, às 10h. Os valores das entradas variam entre R$ 240 e R$ 500. Os planos para sócios têm descontos para cada plano.

O Palmeiras vai em busca do seu quarto título consecutivo Estadual após uma campanha bem complicada. Afinal, o Verdão teve dificuldade na primeira fase e se classificou para o mata-mata apenas na última rodada. Nas quartas de final, precisou passar pelo São Bernardo, atuando fora de casa. Depois, na semifinal, eliminou o rival São Paulo em um jogo bem polêmico.

Agora, o Verdão encara seu grande rival em busca de mais um título de Paulistão. Aliás, também vale lembrar que esta será a sexta final consecutiva do Palmeiras no Estadual.

