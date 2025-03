Fábio completa 200 partidas com a camisa do Fluminense

Fábio em ação com a camisa do Fluminense na derrota para o Flamengo - (crédito: Foto: Marcelo Gonçalves/Fluminense)

Apesar da derrota por 2 a 1 para o Flamengo, o primeiro duelo pela final do Carioca foi marcante para o goleiro Fábio, do Fluminense. Afinal, o jogador, de 44 anos, completou 200 partidas com a camisa do Tricolor de Laranjeiras e mostrou que segue com muito reflexo ao espalmar a finalização de Arrascaeta.

Ao longo de sua trajetória no clube desde 2022, o arqueiro foi peça fundamental nas conquistas da Libertadores 2023, da Recopa Sul-Americana 2024 e do bicampeonato Carioca e da Taça Guanabara em 2022 e 2023. Dessa forma, se transformou em ídolo do clube e da torcida e titular absoluto, não dando espaço para os reservas.

Em 200 jogos, foram 78 jogos sem sofrer gols (39%), 610 defesas (sendo 345 em finalizações dentro da área), 76% de bolas defendidas e quatro pênaltis defendidos, de acordo com estatísticas do Sofascore.

No Maracanã, o Rubro-Negro abriu 2 a 0, com gols de Wesley e Juninho, um em cada tempo. Entretanto, Keno estufou a rede aos 42 da etapa final e reanimou o Tricolor para o jogo de volta.

O Fluminense, agora, precisa vencer por dois gols de diferença para garantir o título no próximo domingo (16), às 16h (de Brasília), no Maracanã. No entanto, caso triunfe por um gol, terá que definir quem ficará com a taça nas penalidades máximas.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.