Após retorno ao Botafogo, Marçal foca em trabalhos físicos para sequência do ano

O Botafogo acertou o retorno do lateral-esquerdo Marçal, porém ainda não foi anunciado oficialmente. Assim, o jogador segue a rotina do clube com o restante do elenco que se prepara para as principais competições da temporada: Brasileirão e Libertadores.

Dessa forma, o clube optou por não apresentá-lo no momento para focar na mini pré-temporada, com a chegada do técnico Renato Paiva, e também ainda não apresentou Santiago Rodríguez e Elias Manoel. Afinal, o comandante chegou agora e precisa de tempo para implantar seu estilo.

Vale lembrar que o Alvinegro tinha interesse na continuidade de Marçal no fim do ano. Ele não permaneceu por causa do seu alto salário e não aceitou diminuir os vencimentos.

No entanto, a identificação com o clube e a adaptação da família ao Rio de Janeiro pesaram para decisão do lateral-esquerdo em retornar ao clube pouco tempo depois de sua saída.

Assim, no fim de fevereiro, o lateral procurou John Textor, dono da SAF, e manifestou o seu desejo de retornar e reduzir o salário. Ambas as partes chegaram a um denominador comum, e o clube acredita que ele possa acrescentar experiência ao grupo. Ele vinha fazendo treinos com um personal trainer, mas agora foca em melhorar a intensidade física.

