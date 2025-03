Atletico-PR x Guarany-RS: AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 18h

Nesta quinta-feira, 13/3, na Arena da Baixada, o Athletico recebe os gaúchos do Guarany de Bagé na Arena da Baixada, a partir das 19h30 (de Brasília). Este jogo vale pela segunda fase da Copa do Brasil. O Athletico passou pelo Pouso Alegre-MG na estreia da competição. Já o Guarany eliminou o Altos na primeira rodada. A partida terá a cobertura da Voz do Esporte, que inicia a transmissão a partir das 18h (de Brasília). O comando do esquenta e a narração deste duelo estão com o premiado Cesar Tavares.

A narração esta a cargo de Cesar Tavares. Mas esta cobertura da Voz do Esporte está com Christopher Henrique e os comentários são de Henrique Neves. Confira tudo clicando na arte acima a partir das 18h (de Brasília).

