Time gaúcho viaja de avião pela primeira vez em mais de 100 anos e emociona Galvão Bueno

Galvão Bueno celebra momento histórico do Guarany-RS em sua primeira participação na Copa do Brasil - (crédito: Foto: Reprodução/Instagram)

O que seria do futebol se não suas histórias que o transforma em mais, muito mais que “um jogo”. Nesta semana, o Guarany, adversário do Athletico na Copa do Brasil, viajou de avião pela primeira vez em mais de um século desde sua fundação para disputar um jogo inédito fora do Rio Grande do Sul. O momento, tratado como histórico no clube, emocionou Galvão Bueno.

O Índio da Fronteira chegou ao Estádio Estrela D’Alva ciente que, se fizesse história diante do Altos do Piauí, enfrentaria o Athletico na próxima fase da Copa do Brasil. O apito final do triunfo de virada por 2 a 1 deu início ao capítulo mais aguardado dos quase 118 anos do clube: representar suas raizes no cenário nacional.

“Pela primeira vez na história de um clube bageense, o Guarany atravessará o Rio Mampituba. Vamos jogar uma partida oficial fora do RS. O Índio está escrevendo a história”, celebrou o presidente Tato Moreira, um dos personagens mais simbólicos do Guarany.

“Experiência Bárbara”

Tato não fingiu costume, tampouco tentou disfarçar o orgulho de vivenciar um episódio tão importante na história do clube e no futebol regional. “Uma experiência bárbara. Muda o ambiente, pois estamos acostumados a viajar sempre de ônibus e sair direto do clube”, iniciou.

“Agora saímos de Bagé para Porto Alegre e depois aeroporto. Que alegria poder sair pela primeira vez do estado do Rio Grande do Sul e disputar uma competição nacional em Curitiba”, completou Moreira.

O céu se tornou o limite para o clube que recebe alcunha de Índio. “Se não acreditássemos não estaríamos aqui. O futebol é o único esporte que te dá essa opção de um mais estruturado não conseguir vencer outro com mais dificuldades. Mas trabalhamos muito dentro das melhorias todos os dias”, concluiu o dirigente gaúcho.

Mensagem de Galvão Bueno

A história tocou o dono de uma das vozes mais simbólicas do esporte nacional, Galvão Bueno. O narrador publicou imagens e vídeos do embarque da delegação gaúcha em suas redes sociais junto ao desejo de uma boa viagem.

“O futebol brasileiro tem suas magias!! Principalmente na Copa do Brasil que reúne times de todo o país!! O Guarany de Bagé, que formou grandes jogadores, o maior deles o meu amigo Tetracampeão do mundo, Branco, vai completar 118 anos de história!! Mas é a primeira vez que o time viaja de avião pra um jogo!! Vai de Porto Alegre a Curitiba pra enfrentar o Athletico Paranaense nesta quinta!! Então, boa viagem”, escreveu. “Obrigado, querido amigo! É o Guarany de Bagé se transformando em #GuaranyDoBrasil”, respondeu o Índio.

Jogo contra o Athletico

O Guarany já está em Curitiba para o duelo desta quinta-feira, 13, na Ligga Arena. A bola vai rolar às 19h30 em confronto único valendo vaga à terceira fase da Copa do Brasil. Em caso de empate, a decisão acontecerá nos pênaltis.

Se avançar à terceira fase, o Índio irá lucrar mais RS 2,3 milhões em premiação, fora os R$ 800 mil da primeira e o R$ 1 mi de agora. Um dinheiro que certamente serviria aos projetos do clube para disputa da Série D do Brasileirão, a primeira de uma divisão nacional em toda sua história.

Fundado em 1907, o Guarany representa uma cidade próxima da fronteira com Uruguai e se intitula como Índio. O clube se vislumbra com sua primeira participação na Copa do Brasil, além de estar garantido na elite do futebol gaúcho para temporada 2026.