Grando expõe destaque em classificação do Grêmio: ‘Treinamos bastante pênaltis’

Gabriel Grando foi protagonista em classificação do Grêmio na Copa do Brasil - (crédito: Foto: Lucas Uebel / Grêmio FBPA)

Grêmio repetiu o roteiro da primeira fase da Copa do Brasil e assegurou a classificação em mais um triunfo nos pênaltis. Dessa vez, o Imortal empatou como Athletic no tempo normal e depois venceu por 8 a 7 nas penalidades. O goleiro Gabriel Grando foi o protagonista da disputa ao defender a cobrança do zagueiro Edson Miranda, a oitava dos donos da casa.

O camisa 12 teve nova oportunidade como titular e aproveitou. Assim, ele vibrou com o protagonismo e o avanço do Tricolor Gaúcho para a terceira fase da Copa do Brasil. Além disso, justificou a razão para a eficiência nos pênaltis e criticou as condições do gramado do Estádio Joaquim Portugal, em São João del Rei.

“Muito feliz pela entrega do grupo. A gente treinou bastante pênaltis também, sabíamos que poderia acontecer. E com todo respeito do mundo, mas jogar num campo desse. Tinham que rever as condições do campo para jogar uma competição dessa”, esclareceu Grando.

O Grêmio apresentou alguns erros defensivos tanto individuais como coletivos no aspecto tático, que acarretaram m três gols sofridos. Apesar disso, o goleiro não teve participações diretas em nenhum deles. Ainda não há uma definição qual será o oponente do time gaúcho na terceira fase da Copa do Brasil, até porque ainda será necessário a realização de um novo sorteio.

Grêmio passa a focar na decisão do Campeonato Gaúcho

A propósito, o compromisso seguinte do Imortal será o Gre-Nal que vai definir o título do Estadual. O Tricolor Gaúcho terá o empecilho desse desgaste pelo embate com o Athletic pela Copa do Brasil.

Ainda assim, terá que reverter uma desvantagem na final do Gauchão, já que o arquirrival venceu a partida de ida por 2 a 0. Grêmio e Internacional se enfrentam, no próximo domingo (16), às 16h, no Beira-Rio.

