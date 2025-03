Brasileiro de 15 anos, Wylliam faz história ao assinar contrato profissional nos EUA

Willyam Ferreira, que tem nacionalidade americana e brasileira, tem 15 anos e assina contrato profissional com o Philadelphia Union - (crédito: Foto: divulgação Philadelphia Union)

Willyam Ferreira, de apenas 15 anos, fechou o primeiro contrato profissional da carreira. O jogador se tornou um dos atletas mais jovens da história a atingir o feito, ao assinar com o Philadelphia Union, que disputa a Major League Soccer, a MLS. Ele também é o brasileiro mais jovem a assinar com uma equipe da principal liga dos Estados Unidos.

Com dupla cidadania, brasileira e americana, Willyam Ferreira se destaca dentro e fora de campo. Fluente em três idiomas: espanhol, inglês e português, além disso, Willyam é o camisa 10 da Seleção dos Estados Unidos nas categorias de base e vem sendo convocado regularmente e demonstrando seu talento em competições internacionais. Clubes brasileiros, incluindo o Botafogo, que chegou a apresentar uma proposta para contar com o jogador. Mas o projeto do Philadelphia Union se destacou e convenceu o atleta e sua família de que esse era o melhor caminho para o momento.

“É um momento muito especial para mim. Sou novo, mas sei da importância e do tamanho desse feito. Espero que eu possa retribuir essa confiança dentro de campo, estou muito animado”, diz o brasileiro.

Elogios a Wylliam

O treinador do Philadelphia Union II, Ryan Richter, elogiou o jovem atleta:

“Willyam demonstrou ter uma ótima visão de jogo e uma forte ética de trabalho, evidenciada ainda mais durante esta pré-temporada. Ele é um jogador dinâmico que já mostrou grande potencial no nível da academia, e estamos ansiosos para continuar guiando seu desenvolvimento.”

