Vasco fará jogo-treino no sábado (15); saiba o adversário

Fábio Carille comandando treino do Vasco no CT Moacyr Barbosa - (crédito: Foto: Matheus Lima/ CRVG)

Com bastante tempo até seu próximo compromisso oficial, o Vasco realizará um jogo-treino no sábado (15), no CT Moacyr Barbosa. A atividade será contra o Maricá, equipe que terminou em décimo na Taça Guababara, pela manhã. A informação é do “ge”, nesta quinta-feira (13).

O próprio diretor de futebol, Marcelo Sant’Ana, confirmou que a equipe fará ao menos dois jogos-treino antes da estreia no Brasileirão, contra o Santos, marcada para o dia 30, em São Januário. Neste interim, o clube realiza uma espécie de “intertemporada”, com o foco sendo no condicionamento físico dos jogadores do técnico Fábio Carille.

“Agora estamos readequando as cargas de treino, vamos fazer provavelmente dois jogos-treino para buscar um nível diferente de coletivo. Para que a gente possa testar algumas alternativas dentro da competição. O (Fábio) Carille nesse período tem a possibilidade de trabalhar com um elenco mais completo. A contratação dos extremos aconteceu no finalzinho da janela, então ele vai ser essa oportunidade agora de, se julgar necessário, mudar esquema tático ou fazer alguma correção de rota”, afirmou após a reunião do Conselho Técnico na CBF, na última quarta-feira (12).

O Vasco terá ao menos mais 46 partidas na temporada. Afinal, 38 contam pelo Brasileirão, com no mínimo seis pela fase de grupos da Sul-Americana e mais dois pela Copa do Brasil.

