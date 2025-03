Confira quanto o goleiro Lucas Perri ainda pode render ao Botafogo

O goleiro Lucas Perri se destaca no Lyon, da França, nesta temporada. Por consequência, recebe muitos elogios do técnico Paulo Fonseca, que o considera o melhor da posição no mundo. Além disso, a diretoria do Botafogo acompanha de perto o desempenho do brasileiro, já que ainda mantém 50% da mais-valia de uma futura transferência.

Aos 27 anos, Lucas Perri deixou o Botafogo e seguiu para o Lyon após um 2023 conturbado. Por outro lado, Adryelson também foi para o clube francês, mas retornou ao futebol brasileiro e agora defende o Anderlecht, da Bélgica.

“No momento, o melhor goleiro do mundo é o meu goleiro, Lucas Perri. Ele nos fez revisitar jogos antigos. Defensivamente, ele se sai muito bem. Ofensivamente, evoluiu bastante, especialmente na construção com os pés. Para o nosso estilo de jogo, precisamos de um goleiro que participe ofensivamente, e ele entendeu isso. Trabalhamos juntos no que precisava melhorar, e ele tem demonstrado essa evolução. Além disso, é um jogador equilibrado e entende a importância do seu papel no time”, afirmou Paulo Fonseca.

Os números oficiais mostram que o Lyon pagou 3,25 milhões de euros (R$ 17,3 milhões na cotação da época) para contratá-lo em janeiro de 2024. Assim sendo, o Botafogo terá direito a 50% de qualquer negociação futura. Ambos os clubes pertencem ao Eagle Football, rede multiclubes de John Textor. Caso o goleiro seja vendido por 10 milhões de euros, o Botafogo receberá 3,375 milhões de euros. Recentemente, surgiram informações de que o Newcastle, da Inglaterra, tem interesse em contratá-lo.

