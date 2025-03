Quinteros garante evolução do Grêmio após susto na Copa do Brasil: ???Dará frutos???

O Grêmio passou por alguns sustos, mas conseguiu avançar para a terceira fase da Copa do Brasil ao vencer o Athletic nos pênaltis após 3 a 3 no tempo normal. Contudo, a equipe teve nova performance abaixo das expectativas e foi alvo de críticas. Neste cenário, o time assegurou classificação na temporada pela terceira vez em disputa de pênaltis, uma delas na semifinal do Campeonato Gaúcho em duelo com o Juventude. A situação foi a mesma nas duas fases do torneio mata-mata, nos confrontos com o São Raimundo – RR, na primeira etapa da competição, e com o adversário mineiro, na última quarta-feira (12).

No embate com o adversário mineiro na competição mata-mata, o Tricolor gaúcho ficou em desvantagem numérica depois da expulsão de Luan Cândido. Mesmo assim, conseguiu ficar à frente do placar em duas ocasiões, porém sofreu o empate depois de gol contra do lateral-direito João Lucas.

Com novo desempenho aquém das expectativas, tem início um ambiente de desconfiança. Portanto, o técnico Gustavo Quinteros pediu calma aos torcedores e garantiu que haverá uma evolução no rendimento.

“Tenham paciência que para formar um time competitivo, temos que ter tempo para treinar e que eles joguem juntos. Não é fácil. Aqui há uma possibilidade que com mais jogos juntos, melhoraremos e teremos um time competitivo para todas as competições que teremos. Estamos nos formando. Fiquem tranquilos, tenham paciência e o trabalho dará frutos”, assegurou o comandante.

Mudanças no time

A equipe que iniciou o duelo com o Athletic teve seis modificações em comparação ao Gre-Nal de ida da final do Campeonato Gaúcho. Assim, o treinador pontuou o que motivou essas mudanças.

“Esteves não estava bem, terminou o Gre-Nal e sentiu um desconforto. João Pedro terminou o Gre-Nal com um problema físico também. Franco e Monsalve, os dois estão para jogar. Todos os jogadores que começaram eram os melhores para esse jogo”, esclareceu Quinteros.

“Volpi e Grando foi uma decisão técnica, pois o segundo está bem e merece jogar. É bom ter dois goleiros em bom nível. Ele foi muito bem, estamos contentes com os dois goleiros”, complementou o técnico.

Grêmio centraliza as atenções na final do Gauchão

Após a classificação com sustos na Copa do Brasil, o Imortal passará a centralizar seus esforços em superar a desvantagem na decisão do Campeonato Gaúcho. Dessa forma, Quinteros garantiu que os atletas estão totalmente mobilizados para conseguir uma reviravolta.

“Os jogadores estão comprometidos para reverter a situação. Confio que meus jogadores vão jogar bem. Buscaremos fazer um dia antes um trabalho tático para jogar o Gre-Nal da melhor maneira”, atestou o comandante.

O Internacional venceu por 2 a 0 no jogo de ida da final do Estadual. Ou seja, o Grêmio precisa de um resultado por três ou mais gols de diferença para confirmar o octa. Quinteros cumpriu suspensão automática na primeira partida e tem chances de estar na área técnica. Afinal, o TJD/RS aceitou o pedido do clube para remarcação do julgamento do comandante e do zagueiro Jemerson. O Imortal e o Colorado decidem o Gauchão no próximo domingo (16), às 16h (de Brasília), no Beira-Rio.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.