No jogo do Bahia, torcedor vip terá acarajé ilimitado e estúdio de tatuagem

Arena Fonte Nova conta com área mais do que especial em um de seus camarotes - (crédito: Foto: Divulgação/EC Bahia)

Nesta quinta-feira (13/3), às 21h30 (de Brasília), na Fonte Nova, o Bahia recebe o Boston River pela volta da terceira fase da Libertadores, a última antes da fase de grupos. A projeção é de mais de 48 mil torcedores. Mas só há ingressos ainmda disponíveis para camarotes. Um deles é o Esquadrãozone, camarote administrado pela Soccer Hospitality. E que oferece acarajé ilimitado para os fãs. Além disso, open food com comidas típicas da região, open bar e até estúdio de tatuagem.

Com capacidade para mil pessoas, o espaço premium inaugurado em 2024 leva diversas atrações musicais antes, no intervalo e depois dos jogos. Além disso, o local conta com uma vista privilegiada para o campo e começa a receber os torcedores quatro horas antes do início da partida e fica aberto até uma hora depois do fim do duelo.

Os sócios-torcedores do Bahia podem comprar os bilhetes pelo valor de R$ 300. Mas para o público geral, o ticket para assistir a partida do camarote custa R$ 550. Há um desconto para as crianças de 0 a 11 anos. Para adquirir o seu passaporte, basta acessar o site do esquadrãozone (www.esquadraozone.com.br).

Bahia na Libertadores

Após empatar em 0 a 0 com o Boston River pelo jogo de ida, a equipe de Rogério Ceni precisa de uma vitória simples para se classificar para a fase de grupos da competição continental. Novo empate, decisão por pênaltis.

