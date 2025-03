Enzo Díaz desbanca ‘lateral de Seleção’ e se firma no São Paulo

Uma das apostas do São Paulo para a temporada, o lateral-esquerdo Enzo Díaz vem agradando neste começo de ano. O jogador assumiu a posição no Campeonato Paulista, colecionou bons desempenhos e saiu na frente de Wendell, que chegou com status de atleta de Seleção Brasileira no Morumbis.

Contra o Palmeiras, na última segunda-feira (10), o argentino completou dez partidas como titular do São Paulo. Ao todo, Enzo soma 11 jogos com a camisa da equipe paulista, sendo apenas uma saindo do banco de reservas. Além disso, ele já soma um gol e duas assistências pelo Tricolor.

As boas atuações fizeram com que Wendell não ganhasse a posição logo de cara. O lateral chegou ao São Paulo como um dos grandes reforços para a temporada e com moral após disputar a última Copa América com a Seleção Brasileira. A diretoria são-paulina negociou com o jogador durante meses e conseguiu tirá-lo do Porto, de Portugal, a muito custo, para que ele chegasse e dominasse o setor.

Contudo, Wendell soma apenas três jogos, sendo uma como titular. Além disso, no jogo mais importante da temporada até aqui, ele ficou no banco para Enzo Díaz. O argentino foi escolhido pelo técnico Luis Zubeldía para jogar como titular o Choque-Rei e se saiu muito bem na marcação contra Estêvão.

Agora, a missão de Enzo Díaz é buscar se manter no time titular. O São Paulo só volta a atuar no dia 30 de março, contra o Sport, pelo Campeonato Brasileiro, e passará por um período de treinamentos. Até lá, Zubeldía pode fazer mudanças na equipe principal. Mas o argentino está na frente por um lugar na lateral-esquerda.

