Botafogo encaminha renovação com o volante Gregore

Nesta quinta-feira (13), o Botafogo encaminhou a renovação do contrato do volante Gregore, destaque na temporada passada e autor do gol que garantiu o título do Brasileirão na última rodada, diante do São Paulo, no estádio Nilton Santos. Seu vínculo atual vai até o final de 2025, mas a intenção é estendê-lo até 2028.

Gregore, aliás, foi um dos jogadores alvinegros mais assediados por outras equipes. O Atlético foi quem mais tentou contratá-lo. Além do clube mineiro, o Al-Rayyan, do Catar, comandado por Artur Jorge, ex-técnico do Glorioso, também fez propostas. No entanto, o Botafogo recusou todas as investidas e manteve o jogador de 30 anos para a temporada atual. A informação sobre a renovação é do jornalista Thiago Franklin.

VEJA TAMBÉM: Confira quanto o goleiro Lucas Perri ainda pode render ao Botafogo

Com o novo contrato, a multa rescisória de Gregore será reajustada para valores superiores aos atuais. O volante chegou ao Botafogo no ano passado em uma negociação de 2,5 milhões de dólares (cerca de R$ 13,4 milhões na cotação da época). Ele atuava na MLS, dos Estados Unidos, mas conquistou rapidamente a torcida botafoguense.

Desde sua chegada, Gregore disputou diversas partidas pelo Botafogo, marcou três gols e deu duas assistências. Conquistou a inédita Libertadores com o time carioca e auxiliou o clube a vencer o Brasileirão, título que não era conquistado pelo Glorioso havia quase 30 anos.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.