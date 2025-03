Luiz Araújo ironiza que Mano Menezes ‘nunca foi à Europa’, e técnico rebate: ‘Valeu, Romário’

Luiz Araújo e Mano Menezes entraram em uma discussão na vitória do Flamengo por 2 a 1 sobre o Fluminense, na última quarta-feira (12), no Maracaña, pelo primeiro jogo da final do Carioca. O atacante do rubro-negro gritou “aqui é Flamengo” em frente ao treinador tricolor. Assim, começou a troca de farpas durante e depois do clássico.

De acordo com o dublador Gustavo Machado, o juiz Yuri Elino chegou a pedir calma para Luiz Araújo, que continuou a discussão com Mano Menezes, que rebateu: “Você não ganhou nada”. “Vou ganhar em cima de você”, afirmou o jogador do Flamengo, que complementou: “Nunca foi à Europa”. “Valeu, Romário”, ironizou o técnico.

Além disso, o atacante rubro-negro ainda mostrou tatuagem do troféu da Copa do Brasil para comandante tricolor, tricampeão da competição nacional.

Mesmo depois do apito final, eles seguiram com os ânimos exaltados. “Foi ele que começou, estou calmo”, disse Mano Menezes. Já Luiz Araújo comentou: “O cara (Mano Menezes) fala que eu não ganhei, sou um merd*… eu fui lá e ganhei”.

Com a vantagem, o Flamengo é campeão carioca em caso de empate ou nova vitória. A decisão será no domingo, no Maracanã, às 16h. O Fluminense precisa vencer por um gol de diferença para levar a disputa do título para os pênaltis, ou por dois ou mais gols de diferença para ser campeão no tempo normal.

